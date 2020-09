Den před startem hlásí extraliga problém! Zápas Vítkovic s Litvínovem se ve čtvrtek neuskuteční

Zatím není jisté, jestli jde o příznaky běžného nachlazení, nebo zda se část hráčů vítkovického A-mužstva nakazila koronavirem. Celý tým, včetně realizačního štábu, podstoupí už ve středu testy, které dají do 24 hodin po odebrání vzorků odpověď.

„Bohužel několik hráčů ohlásilo, že pociťují příznaky onemocnění a mají zvýšené teploty. Situaci jsme urychleně projednali s hygienickou stanicí a už nyní ve středu absolvují všichni hráči – i ti bez příznaků – a členové realizačního týmu testy na covid-19. Na základě výsledků se pak rozhodne, jak to bude dál," uvedl výkonný ředitel a člen představenstva Vítkovic Petr Handl.

‼️‼️‼️ ČTVRTEČNÍ ZÁPAS S LITVÍNOVEM SE ODKLÁDÁ ‼️‼️‼️

V kabině Vítkovic se vyskytly příznaky onemocnění, tým jde okamžitě na testy, ale z preventivních důvodů je nutné zrušit čtvrteční zápas s Litvínovem - bližší informace a podrobnosti v článku 👇https://t.co/4tUQjJWudW — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) September 16, 2020

Pokud budou testy všech hráčů negativní, mužstvo bude moci pokračovat v nezměněném režimu (s výjimkou odloženého zápasu s Litvínovem) a do extraligy by Vítkovice vstoupily v neděli v rámci jejího druhého kola na ledě Hradce Králové.

V případě pozitivního nálezu však bude muset kompletní tým do desetidenní karantény a odkládat by tak musel i další své zápasy, pro které by musel být nalezen nový termín.

Nová sezona extraligy by tak ve čtvrtek měla začít jediným střetnutím, v němž nováček z Českých Budějovic přivítá královéhradecký Monutfield. O náhradním termínu zápasu s Litvínovem budou Vítkovice informovat až podle dohody se Severočechy a představiteli extraligy.