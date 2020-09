Služebně nejstarší Ocelář Hrňa musí bojovat o místo. Baví mě to, příznává

„Zase chceme hrát nahoře a vytvořit si co nejlepší pozici pro play off. A v něm bojovat o co nejvyšší pozice," řekl pár dní před prvním ostrým zápasem 32letý útočník Erik Hrňa, jenž je po odchodech zkušených borců Krajíčka, Adamského a Polanského nejdéle sloužícím hokejistou v týmu třineckých Ocelářů.

Jak se změnil tým od minulé nedohrané sezony?

Hodně se to omladilo. Jsou tady noví mladí kluci, kteří jsou velice šikovní a zapadli hned do kabiny. Doufejme, že jim to bude šlapat tak, jak jim to šlapalo teď v přátelských utkáních a v Generali Česká Cupu. Doufejme, že si to potáhnou dál do sezony.

Závar před třineckou bránou v utkání s Pardubicemi gólem neskončil

Tři kluci (Zadina, Jašek a Kořenář) přišli ze zámoří na dvouměsíční výpomoc. Jaký to má pro tým přínos?

Můžou u nás sbírat zkušenosti. Je pro ně jenom dobře, že můžou hrát a nemusí jen čekat až jim začne sezona. A pro nás je to taky super, protože se můžeme podívat, jak se trénuje v Americe. Přidávají si, dávají si cvičení, co mají ze zámoří, takže se na to můžeme podívat a zlepšovat se taky.

Vyhráli jste Generali Česká Cup, máte našlápnuto k nejvyšším metám?

Byli bychom samozřejmě rádi, kdybychom zase hráli navrchu a udělali si dobrou pozici na play off. Potom už se může stát cokoliv, ale samozřejmě budeme chtít bojovat o ty nejvyšší příčky.

Věříte, že se sezona dohraje?

Doufám, že ano. Bude to asi divoké, ale kéž by jo, protože ten sport baví strašně moc lidí a byla by škoda, kdyby se lidi neměli na co koukat. I kdyby nemohli na stadion, tak aspoň v televizi.

Zleva Matěj Stránský z Třince, Martin Růžička z Třince, Filip Zadina z Třince a Erik Hrňa z Třince oslavují gól.

Viceprezident klubu Jan Czudek prohlásil, že chce na stadionu co nejvíce. I z ekonomického hlediska. Co si o tom myslíte?

Je to dobře, prostě nás to zasáhnout musí a je jen otázka času, kdy si tím projde asi každý. Tím by to mohlo utichnout. Ale uvidíme, jak to bude, nebo kdy to bude.

Jak vnímáte to, že jste služebně nejstarší?

Za chvíli už jenom důchod, že? Ne, je pěkné hrát tak dlouho na jednom místě, to se málokomu poštěstí. Teď už mám i rodinu, je to super, když může být člověk doma, nemusí se s ní stěhovat a zase hledat nové školky a školy. Toho si strašně cením a doufám, že tady ještě nějaký rok vydržím. To ale bude záležet na mně a mých výkonech.

Filip Zadina (vpravo) z Třince oslavuje gól.

O místo v sestavě bojujete, často jste na pozici třináctého útočníka, musíte s přibývajícími roky víc dřít?

Je to o posilovně a nahánění fyzičky, ale mě to poslední roky prostě baví. Baví mě na sobě pracovat, dávat si navíc. Nejsem nejmladší, musím se furt snažit být minimálně na stejné úrovni, ne-li lepší, než ti mladí kluci.

Začínáte v Brně, oni poslední dva přípravné zápasy stopli. Může to hrát roli?

Nevím, kolik hráčů měli nakažených, nebo jestli vůbec nějaké měli. Může se stát, že budou naopak víc odpočatí. Myslím, že když do toho jdou, budou připravení a my taky.

Máte přísnější režim kvůli výskytu korony v partnerském Frýdku-Místku?

Taky samozřejmě. Plus další věci, jako třeba nějaké chozením někde po večeřích se radši vyhýbat. I společenským akcím všelijakým, ať tady zbytečně nenastane chaos a nemáme posunutou sezonu.