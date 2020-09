Král šel jednat s Babišem. Domluvil s ním dvě věci, které hokeji zásadně pomůžou

Fotbal si takové podmínky vyjednal už dříve, brzy by mohly platit i v tuzemském hokeji a ostatních kolektivních sportech. Tedy ty, že pokud by se v týmu objevili pozitivně testovaní na covid-19, neznamenalo by to nutnou desetidenní karanténu pro celé mužstvo. Na středeční tiskové konferenci ke startu hokejové extraligy to řekl šéf Českého hokeje Tomáš Král s tím, že Národní sportovní agenturou a hokejovým svazem navržený manuál se nyní nachází na vládě a čeká na finální schválení.

Hokej se nyní řídí obecně platnými pravidly nařízenými vládou, mezi která patří třeba povinné nošení roušek na zimních stadionech (vyjma hráčů, členů realizačního týmu a rozhodčích) nebo omezená divácká kapacita.

Národní sportovní agentura v čele s Milanem Hniličkou a hokejový svaz však přišly s návrhem manuálu, který by všem tuzemským kolektivním sportům (vyjma fotbalu, který už má své úpravy) umožnil další výjimky.

Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král (uprostřed), ředitel Tipsport extraligy ledního hokeje Josef Řezníček (vlevo) a ředitelka marketingového partnera Jana Obermajerová z BPA před zahájením hokejové extraligy.

Vít Šimánek, ČTK

Klíčové jsou v manuálu dva body. Zaprvé; aby výsledkem pozitivního testu nebyla karanténa pro celý tým. „Jsme v horší pozici než fotbal, protože prostředí na uzavřených zimních stadionech je velmi komplikované. Přesto máme základní cíl, kterým je zrušení karantény pro celý tým v případě nákazy jednotlivců," říká Tomáš Král.

„Není tam stanovený přesný počet hráčů, který by byl hranicí pro karanténu celého týmu. Samozřejmě si ale uvědomujeme, že pokud bude situace v některém z krajů neúnosná, karanténa může stejně přijít," doplnil svazový prezident.

Druhým stěžejním bodem manuálu je pak testování hráčů. Pokud by se mělo provádět před každým kolem, tedy někdy i třikrát týdně, bylo by to pro kluby finančně i technicky neúnosné. Navržený manuál navíc nepočítá ani s pravidelným testováním třeba na týdenní bázi.

„Chceme nechávat testovat jen ty, u kterých se projeví příznaky onemocnění covidem-19," objasňuje Král s tím, že kluby mají nad rámec vládních nařízení od svazu doporučení měřit hráčům při vstupu na stadion teplotu. Nejde však o direktivní předpis.

Král očekává, že manuál by vláda mohla schválit v řádu dnů. „S premiérem Babišem jsme o tom jednali a skutečně by to mohlo být během několika dnů. Pokud se tak stane, na základě manuálu si jako hokej a další sporty nepohoršíme. Ze všech stran, i od vlády, cítím vůli sportu pomoct, ne mu bránit. Věřím, že se blížíme k tomu, že bude umožněno co nejvíce hrát," řekl Král.

Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král na tiskové konferenci k zahájení hokejové extraligy.

Vít Šimánek, ČTK

Podle něj je velmi pravděpodobná i kompenzace klubům za ušlý zisk způsobený omezením divácké kapacity na stadionech. Nyní platí, že na zimácích pro více než tisíc osob lze zbývající kapacitu využít z 50 procent. To znamená, že na stadion s pětitisícovou kapacitou můžou přijít až tři tisícovky diváků, na ten s desetitisícovou až 5500 lidí.

„Již bylo rozhodnuto, že na kompenzaci klubům z ušlého vstupného budou uvolněny finanční prostředky z programu covid-sport, kde zůstalo nevyčerpáno téměř 800 milionů. Peníze se můžou použít pro profesionální sportovní kluby," uzavřel Král.