Vítězné góly v nájezdech? Úspěšným střelcům už se nebudou započítávat

V NHL od zavedení nájezdů po nerozhodném stavu i po prodloužení běžná věc, v posledních letech k takovému hodnocení přistoupila i Mezinárodní hokejová federace nebo Kontinentální liga. A od nové sezony bude platit i v české extralize, že vítězné góly v nájezdech už nebudou jejich autorům započítávány do tabulky střelců a kanadského bodování.

„Reaguje to na mezinárodní předpisy IIHF i NHL. Odstraňuje to nevyváženost, kdy rozhodující gól byl započítán do statistik střelci a už ne brankáři, který jej obdržel," vysvětluje Ondřej Zamazal, komentátor České televize a zároveň muž, jenž s marketingovým partnerem extraligy, společností BPA Sport marketing, spolupracuje na projektu Kniha rekordů.

Rozhodující trefy v dovednostní disciplíně budou nově zanášeny do speciální kategorie s názvem Vítězné branky v nájezdech.

„Výkony dosažené v minulosti, v celé historii play off a v základní části v období 2006 až 2020 zůstávají logicky v platnosti," dodal Zamazal.