Začíná krajně nejistá extraligová sezona. Sektor k stání je hokejovým fanouškům zapovězen

„Čeká nás krajně nejistá sezona, proto jsem rád, že jsme s předstihem zavedli, že bude nesestupová a play off se nově týká 12 týmů. Čtyři nejlepší po základní části postoupí rovnou, celky z páté až dvanácté pozice si o něj zahrají předkolo v sérii na tři vítězství. Musíme však samozřejmě počítat s řešením takových věcí, jaké akutně postihly Vítkovice. Chceme ale hrát, dokud nám někdo nezamkne zimáky. Rizika nelze podceňovat, ale taky nás koronavirus nesmí paralyzovat," míní šéf Českého hokeje Tomáš Král.

Divácká omezení

Veškerá proticovidová opatření v hledišti musí bezpodmínečně dodržet platná nařízení ministerstva zdravotnictví. Aktuálně lze proto diváky rozdělit do samostatných sektorů po 500 lidech, což s ohledem na parametry hal dává možnost využít sotva padesát procent z kapacity.

Fanoušci hokejových Karlových Varů se radují z gólu.

Slavomír Kubeš, ČTK

Navíc další omezení počtu diváků nastane už během prvního kola, protože místa na stání jsou po zpřísnění ministerských opatření od pátku 18. září divákům úplně zapovězena. Na tento zákaz doplatí nejvíc asi v Brně, Plzni a Pardubicích, zejména nejvěrnější fanoušci klubů to ponesou nelibě, protože právě v sektoru na stání měli své místo v takzvaném kotli.

Zatím nejmenší číslo počtu lidí na tribunách platí pro Mladou Boleslav (2600) a nejvyšší návštěvnost, možná až přes osm tisíc, umožní pražská O2 arena na zápasech pražské Sparty, kde jsou všechna místa na sezení. Nejisté ale zůstává, kolik lístků v rámci určité reciprocity bude uvolňováno pro fanoušky hostů.

S razantním diváckým omezením se kluby musely smířit. Většinou do prodeje půjde už jen minimum vstupenek, někde totiž bude hodně těžké vůbec uspokojit všechny domácí příznivce, kteří si zakoupili permanentku. „Pokud by se ještě dál zpřísňovala opatření na hromadných akcích a došlo třeba na úplný zákaz diváků na hokeji, tak si kluby vyhradily právo operativně rozhodnout co dál, protože bez fanoušků by pro ně soutěž byla už totálně ztrátová a nedávalo by jim to ani moc smysl," míní ředitel extraligy Josef Řezníček.

Bez pravidelných testů

Navíc prostředí hokejových arén je hygieniky vnímáno jako epidemiologicky rizikové. Přesto funkcionáři na svazu spoléhají, že vláda co nevidět posvětí manuál Národní sportovní agentury počítající s tím, že pokud se v týmu objeví pozitivně testovaní, neznamená to nutnou desetidenní karanténu pro všechny. Povinná by totiž byla jen pro osoby s příznaky onemocnění.

Vedení Českého hokeje došlo také k závěru, že provádět testy hráčů a realizačních týmů před každým kolem, tedy někdy i třikrát týdně, by bylo finančně i technicky neúnosné. Nedojde ale ani na pravidelné odběry třeba na týdenní bázi, dokud to povinně nenařídí hygiena či ministerstvo zdravotnictví.

Martin Gernát z Třince mezi Romanem Polákem (vlevo) a Janem Schleissem z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Na zimním stadionu platí pro všechny přítomné povinnost mít celou dobu zakrytý nos a ústa rouškou nebo respirátorem. Vztahuje se nejen na diváky, ale i ledaře, činovníky v boxu časoměřičů nebo na trestných lavicích a všechny další pořadatele. Výjimku mají pouze přímí aktéři utkání, tedy hráči, realizační týmy na střídačce a rozhodčí. Ke klubům pak směřuje doporučení měřit při vstupu na stadion teplotu, minimalizovat jejich kontakt s okolím a trénovat v menších skupinách.

Může dojít i na procenta

Nicméně koronavirus hned tak nezmizí a téměř jistě nabourá rozpis extraligy. Nicméně kluby projevují maximální snahu všechna odložená utkání odehrát v nějakém v náhradním termínu. V rámci regulérnosti mají však zvládnout do 40 dnů od původního data, jinak budou zmíněné zápasy považovány za nesehrané.

Nejpozději do 7. března je pak nutné mít uzavřenou tabulku základní části. „Počítáme, že může nastat situace, kdy všechny týmy nebudou mít stejný počet utkání, pak se bude pořadí určovat na základě průměrného bodového zisku z těch zápasů, které jednotlivé mužstvo stihl odehrát," míní Řezníček. Podmínkou možnosti postupu do play off je ale odehrání alespoň 26 zápasů základní části.

Předkolo je pak v plánu od 10. do 17. března a vlastní play off pak může trvat až do 30. dubna. Při něm už se ale kontumují zápasy, které neumožní karanténa či jiná opatření sehrát. Pokud by se taková překážka dotkla obou mužstev, může být série rozhodnutím sportovně-technické komise i zkrácena. Při nedokončení celého play off, jako se to stalo na jaře, získá nárok na mistrovský titul získá nejlépe umístěný tým základní části, který ke dni ukončení soutěže ještě nebyl vyřazen.

Oživení přinese čtrnáctka ze zámoří

Oživení extraligy představuje už nyní napevno domluvená čtrnáctka hráčů, za něž je už zaplacena i pojistka zámořských smluv a mohli tak být svými kluby dočasně uvolněni domů. Hronek, Zadina, Zohorna, Kaše, Kaut, Lauko, to jsou mladé tváře českého hokeje s obrovským potenciálem a mohou se v extralize ukázat jako rozdíloví hráči.

V Česku budou všichni působit minimálně do 5. listopadu, dál se pak uvidí podle vývoje, respektive určení startu nové sezony v NHL. Pokud se bude začátek soutěží za Atlantikem odkládat, v hledáčku tuzemských klubů se jistě ocitnou i další hráči.

Minimálně třeba Kristian Reichel už intenzivně vyjednává o působení v mateřském Litvínově, Kryštof Hrabík dává góly na liberecké farmě v Benátkách a výhledově mohou zamířit na extraligový led třeba ještě zvučnější jména.

Zámořské posily v extralize Libor HÁJEK obránce NY Rangers/NHL Olomouc Filip HRONEK obránce Detroit/NHL Mountfield HK Matěj CHALUPA útočník Chicago/NHL Mountfield HK Lukáš JAŠEK útočník Utica/AHL Třinec David KAŠE útočník Philadephia/NHL Karlovy Vary Martin KAUT útočník Colorado/NHL Pardubice Josef KOŘENÁŘ brankář San Jose Barracuda/AHL Třinec Jakub LAUKO útočník Boston/NHL Karlovy Vary Jan MYŠÁK útočník Hamilton/OHL Litvínov Jiří PATERA brankář Brandon Wheat/WHL České Budějovice Michal TEPLÝ útočník Winnipeg Ice/WHL Mladá Boleslav Filip ZADINA útočník Detroit/NHL Třinec Jakub ZBOŘIL obránce Providence/AHL Brno Radim ZOHORNA útočník Pittsburgh/NHL Mladá Boleslav

Řízením extraligy je pověřeno 22 hlavních a 28 čárových rozhodčích, přičemž devět z nich (Hejduk, Hradil, Jeřábek, Kika, Micka, Pešina, Pražák, Šindel, Šír) píská na profesionální bázi. Proticovidová opatření se dotýkají i režimu sudích, ať už jde o minimalizaci kontaktu s okolím, dopravu k utkáním či delegaci na ně ve stálých skupinách.