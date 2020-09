Prospal o pikantním startu, karanténách a cílech. Play off je obrovský lákadlo, hlásí

Budete těsně před začátkem čtvrtečního utkání nervózní?

Zdravá nervozita a příjemné šimrání v žaludku, proč by tam neměly být... Ukazuje to na fakt, že nám na startu záleží. Myslím, že máme charakterově zdravé mužstvo a klukům bude záležet, jak do soutěže vstoupíme.

Jaký to je pocit postavit se na střídačku už extraligového Motoru?

Nádhernej, i když jsme postoupili od zeleného stolu. Jenom chyběly emoce, nadšení a vášeň na ledě po posledním zápase. Jako hráč jsem zažil s Budějovicemi postup z první ligy v roce 2005. Jenže jsem se pak hned vracel do NHL a nemohl si užít první zápas v extralize. Takže teď věřím, že na střídačce ve čtvrtek budu a chci si to samozřejmě vychutnat. Návrat trval možná dýl, než se čekalo. Jsme zpátky a mně už se honí hlavou, abychom v soutěži hráli důstojnou roli.

Na co se osobně nejvíc těšíte?

Na srovnání s nejlepšími týmy v Česku, a jak se v zápasech budeme prezentovat. Přes veškerý respekt k mužstvům Chance ligy je to pořád druhá nejvyšší soutěž. Dostali jsme teď možnost utkat se s týmy, které se každý rok pohybují v nejvyšších patrech extraligy. Vracíme se tam, kde českobudějovický hokej vždycky byl. Vyrůstal jsem tu, jako malý kluk chodil na zimák a pokaždé se těšil, když sem přijela Sparta. Když v Budějovicích hrály tradiční týmy, byl to pro mě svátek, a teď to bude pro mě to samé i v pozici trenéra.

Připravujete se na vyšší level, s čím jdete do sezony?

Etablovat se po sedmi letech v extralize a udělat co nejlepší umístění. Nejdeme do ní s tím, že uvidíme, co nás čeká. Každý zápas budeme chtít vyhrát. Jaký jsou pravidla soutěže, jestli se padá, nebo nepadá, to jde mimo nás. Play off je obrovský lákadlo.

Promítla se do posilování kádru skutečnost, že se příští rok z extraligy nesestupuje?

Ne. Po postupu jsme se dohodli, že dáme šanci klukům, kteří si extraligu vybojovali. Dostanou příležitost ukázat, jestli na ni mají. Akorát jsme potřebovali posílit v brankovišti, protože Milanu Kloučkovi skončilo hostování a bylo jasně daný, že nám ho Pardubice nedají, přestože jsme o něj ohromně stáli. Objevil se na trhu Marek Čiliak a přišel s tím, že bude jasná jednička.

V létě odchytal jen necelé čtyři zápasy, jak se vám posila z Brna jeví?

Zatím jsem Marka viděl častěji na videokonferencích než v brance. Z větší části zatím na sebe působíme tak, že si píšeme nebo voláme přes Zoom. Neměl jsem větší prostor vidět ho každý den na ledě. Bylo to hlavně na elektronické bázi. Bohužel...

Přípravu vám výrazně nabouraly dvě karantény, do nichž se mužstvo uchýlilo po pozitivně testovaných případech na covid-19. Jaké máte před ostrým startem pocity?

Smíšené. Na jednu stranu krásné z toho, že jsme zpátky. Jenže zase nevíme, co od týmu čekat. Vnitřně vím, že kondičně, herně a systémově jsme na tom hůř, než bychom měli být. Byl to obrovský zásah do přípravy, čtyři týdny nám určitě budou chybět. Do extraligy jdeme v podstatě s deseti tréninky a pár zápasy. Určitě se nedá mluvit o komplexní a kompaktní přípravě. Výmluva to ale není, jen fakt. Taková je prostě realita a musíme si s tím poradit.

Sparťanský útočník Roman Horák před českobudějovickým brankářem Markem Čiliakem.

Jan Beneš/HC Sparta Praha

Hráči byli zavření doma, udržovali se alespoň nějakým cvičením?

Těžko se připravovat, když většina kluků žije v paneláku. Ti, co třeba bydlí v domku, vlastní zahradu nebo mají zkrátka nějaký větší prostor, měli daleko větší výhodu. Ale s tím nic neuděláme.

Na extraligu jste nažhavený. Umocňuje náladu skutečnost, že hned na úvod přivítáte Mountfield Hradec Králové, kam se před sedmi lety extraliga z Budějovic stěhovala?

Přesah to má daleko víc pro novináře. V kabině je málo kluků, kterých se to přímo týká. Pro nás je zápas spíš o tom, abychom do extraligy dobře vstoupili. Přijede velmi silný tým s vynikajícím brankářem, má výborného trenéra Vláďu Růžičku, který umí mančaft vybláznit. Klub netají ambice, byť je třeba nevyhlašují do světa. Nečeká nás nic jednoduchého.

Prodali jste zhruba 4 500 permanentních vstupenek, zájem fanoušků byl značný. Hodně vás bolí, že kvůli vládním opatřením dnes přijdete zřejmě o „plný dům"?

Je to obrovská škoda. Tohle je ale ovlivněné z vyšších míst a my s tím prostě nic neuděláme.