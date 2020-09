Šmíd dirigoval demolici Pardubic. Potvrdil, že je v této lize top obráncem, chválil ho trenér Liberce

Extraligu odstartoval ve velkém stylu! Obránce Liberce Ladislav Šmíd se bilancí 0+4 podílel v prvním kole na demolici Pardubic 7:1. „Na body moc nehledím. Samozřejmě to potěší, ale vždy jsme to tady stavěli spíše na týmovosti. Jsme rádi, že obě přesilovkové formace daly góly a bodovali i další hráči. To je nejdůležitější, aby se v týmu každý cítil komfortně," uvedl skromně Šmíd.

Přitom klíčový bek posledního vítěze Prezidentského poháru se po minulé sezoně rozmýšlel, zda s hokejem nepraštit. Kvůli své rodině žijící v Kanadě. Nakonec se Bílým Tygrům upsal na další dva roky.

„Je brzo ještě nějak hodnotit, ale cítím se mladý a chci hrát a udělat úspěch. Minulý rok na něj byla obrovská šance, ale bohužel kvůli koronaviru sezona předčasně skončila, což mě hodně mrzelo. Bylo by hezké na konci zvednout nad hlavu pohár," přeje si 34letý zadák.

V minulé sezoně byl Šmíd mezi obránci vůbec tím nejpilnějším nahrávačem, když posbíral celkem 29 bodů za asistence. A na minulý ročník teď hned navázal. Podílel se na prvních čtyřech trefách Liberce. „To mluví za všechno. Můžu na něj chrlit jen superlativy. Jsme rádi, že se rozhodl pokračovat," přiznal jeho parťák Tomáš Filippi.

5. minuta: po Šmídově ráně od modré v přesilové hře se pohotově před gólmanem Kloučkem prosadil Lenc, 1:0.

Michal Bulíř se raduje se spoluhráči z druhého gólu.

Radek Petrášek, ČTK

12. minuta: opět v početní výhodě nahrával Filippimu, který bombou z pravého kruhu vrátil Tygrům vedení, když předtím vyrovnal Poulíček, 2:1. „Láďa parádně naznačil a myslím, že gólman mu na to trochu skočil, že bude střílet. Jen mi to posunul do strany a šlo jen o to trefit bránu. Výborné oslabení a přesilovky rozhodly zápas," zhodnotil Filippi.

25. minuta: bod byl Šmídovi připsán až dodatečně po trefě Grígera bekhendovým blafákem, 3:1.

33. minuta: Šmíd opět v přesilovce pálil od modré a puk do klece před brankovištěm tečoval Bulíř, 4:1.

„Láďa Šmíd je top obránce této ligy a dnes to znovu potvrdil a ukázal. Spoléháme na něj, je jedním z lídrů mužstva a zhostil se toho výborně. Stejně ale jako ostatní. Domácí utkání na začátku sezony není jednoduché," uzavřel kouč Liberce Patrik Augusta, na jehož týmu se vůbec neprojevila předchozí karanténa.

Další zásahy pak přidali během tří minut v polovině poslední třetiny Šír, Gríger a Rychlovský a zápas se proměnil v exhibici domácích. Obhájce Prezidentského poháru načal novou sezonu suverénně.