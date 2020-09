Ml. Boleslav - Č. Budějovice 5:2 Motor dál čeká na body, v Mladé Boleslavi Jihočeši prohráli

Domácí udělali po porážce v úvodním kole změnu v brankovišti, když Krošelje nahradil Růžička. Hostující branku strážil stejně jako při premiéře Jihočechů mezi elitou Čiliak. Ten měl práci jako první, když ve druhé minutě musel zasahovat po akci tří Bruslařů proti jedinému obránci a střele Zbořila.

Domácí si pak připravili několik šancí v první přesilovce, jenže Ševc pálil pouze do Čiliaka, další střely z nadějných pozic šly mimo tři tyče. Gól mohli domácí fanoušci oslavit při druhé početní výhodě. Po kombinaci se dostal ke střele zápěstím Šťastný a mířil přesně.

Hosté se dočkali vyrovnání po necelých pěti minutách hry ve druhé třetině. Doležal napálil puk do prostoru brankoviště, kde se odrazil od Novákovy výstroje až za Růžičkova záda. Za tři minuty už hosté dokonce vedli, když rychlý výpad do domácí obrany potrestal z druhé vlny najíždějící Suchánek. Vedení jim však vydrželo jen 86 sekund. Pak se vřítili do jejich obranného pásma Zohorna s Lunterem, který vyrovnal.

Jedenáct minut před koncem třetí třetiny se dostal puk po Šidlíkově střele od modré čáry za Čiliakova záda a domácí vedli. V těsné blízkosti hostujícího gólmana se však pohybovali dva Bruslaři a střídačka Motoru si vyžádala kontrolu u videa. Při přezkoumání celé situace ale rozhodčí porušení pravidel neshledali a branku připsali Stránskému.

Další gól padl opět do branky střežené Čiliakem - Doležal ztratil puk na modré čáře, ten se dostal přes Zohornu ke Šťastnému, jenž se prosadil podruhé v utkání, zatímco Zohorna zaznamenal už třetí bod za nahrávku. Vzápětí mohl přidat i gól, ale prázdnou branku při hostující hře v šesti netrefil. O gól přes celé hřiště se následně pokoušel i brankář Růžička, ale také on těsně minul. Zaznamenal však alespoň asistenci, neboť puk dojel Strnad a zametl jej do branky.