Nefunkční videosystém? Klíčová situace! Vypadli jsme ze zápasu, mrzí kouče Varů

Ostřílený bek švihem od modré rozvlnil síť, podle domácího kouče Pešouta ale těsně předtím Stránský v brankovišti omezoval pohyb domácího brankáře Novotného a vyžádal si trenérskou výzvu. Jenže technika zradila. Kvůli nefunkčnímu videosystému nemohli sudí celý moment přezkoumat a jejich původní verdikt o regulérnosti gólu tedy platil.

„Jel jsem sice přes brankoviště, ale gólman ležel a trochu mi přidržel nohu. Sám si myslel, že bude na vyloučení on. Snažil jsem co nejrychleji zvednout a jet pryč. Měl dostatek času se připravit na zákrok. Bylo to nevinné," vykládal Matěj Stránský, který na 99 procent věřil v gól. „Došlo k nějakému kontaktu, pak přilétla střela. Ale jestli měl gól platit nebo ne... Rozhodčí ho zkrátka uznali," utrousil Filip Novotný. „Myslím, že potom přišel ještě faul na Rohana, ale těžko říct, jak by sudí challenge posoudili. Nevím, jestli se v tu chvíli posuzuje akorát faul na gólmana," přidal svůj postřeh i útočník Energie Tomáš Vondráček.

Zleva Michal Plutnar z Karlových Varů a Patrik Hrehorčák z Třince.

Slavomír Kubeš, ČTK

Na každý pád hostům tato situace nalila krev do žil. Hned vzápětí překlopil výsledek Ondřej Kovařčík a Slezané už vedení nepustili. „V naší nejlepší pasáži přišla nešťastná situace. Byla klíčová pro celé utkání. Od té doby jsme tahali za kratší konec a vypadli ze zápasu," litoval asistent trenéra Západočechů Tomáš Mariška, jehož tým nenavázal na páteční triumf nad Mladou Boleslaví.

Hráči Karlových Varů se radují z gólu v utkání s Třincem.

Slavomír Kubeš, ČTK

Naopak poslední držitel Masarykova poháru vyhrál (5:2) ve světově proslulých lázních posedmé v řadě. Byť přijel bez střelce Filipa Zadiny, jenž v průběhu týdne utrpěl zranění v horní části těla. „Vyřadí ho ze hry na čtyři až šest týdnů," mrzí kouče Ocelářů Václava Varaďu ztráta útočníka Detroitu.