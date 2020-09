Proměněný nájezd byl zlomový moment zápasu, liboval si liberecký útočník Lenc

Hokejisté Liberce ve druhém kole extraligy zvítězili v Olomouci 4:1. Na tři body se ale hodně nadřeli. Kohouti vyhráli první třetinu a i ve druhé drželi s favoritem krok. Bílým Tygrům však vyšel nástup do závěrečného dějství, když hned v jeho úvodu se z přesilovky dostali do vedení, pak přidali ještě další dva góly a zaslouženě vyhráli. K obratu zavelel ve druhé třetině proměněním trestného střílení útočník Radan Lenc.

Výsledek vypadá jednoznačně, ale snadné jste to neměli. Souhlasíte?

Rozhodně. Zápas byl ohromně urputný, nejvíce v první třetině. Bylo strašně těžké proti Olomouci hrát. Jsou perfektně organizovaní, v obranném pásmu velmi nepříjemní. Nevynechají jediný souboj, každý dohrávají, ihned se snaží jít do přečíslení. Jsem rád, že druhá a třetí třetina se nám povedla lépe a dokázali jsme to zvrátit.

Hodně vám určitě pomohlo, že jste proměnil trestné střílení. S čím jste na něj šel?

Hlavně mám radost, že jsem to zvládl. Vyrovnali jsme a začalo se to překlápět na naši stranu. Před utkáním jsem se koukal, jak olomoucký gólman nájezdy řeší a vyplatilo se to.

Hráči Liberce se radují z gólu na ledě Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Olomouc v první třetině tlačila, měla i dost přesilovek...

Je to tak. Důležité bylo, že jsme se v nich dokázali ubránit. Neskutečně nás v nich podržel gólman Petr Kváča, který předvedl fantastický výkon. Má na vítězství velký podíl.

Zleva Petr Jelínek z Liberce, Jiří Ondrušek z Olomouce a brankář Liberce Petr Kváča.

Luděk Peřina, ČTK

Po dvou vyrovnaných třetinách jste tu závěrečnou ovládli. Co jste změnili?

Pomohl nám rychlý gól hned na začátku. Myslím, že z pohledu celého zápasu to bylo rozhodující. Skórovali jsme po nacvičeném signálu. Řekli jsme si, že ho zkusíme zahrát a vyšlo to. Byl to, jak už jsem řekl, zlomový moment.

Během dvou zápasů jste vstřelili pět gólů z přesilovek, a i v oslabeních jste zatím stoprocentní. Oproti přípravě velký posun?

Určitě. V tomto směru můžeme být spokojeni. Je příjemné, když se přesilovky daří. Jak s Pardubicemi, tak i tentokrát rozhodly.