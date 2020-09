Rána pro Oceláře! Zadina je na několik týdnů mimo hru

„Filip Zadina má zranění v horní části těla, které si způsobil při tréninku. Mimo hru bude čtyři až šest týdnů," řekl po utkání na ledě Energie, které Třinec vyhrál 5:2, kouč vítězů Václav Varaďa.

Zadinu zapůjčil do Třince Detroit, který si jej předloni vybral jako celkově šestého hráče draftu. U extraligových šampionů z roku 2019 by měl působit do doby, než se v zámoří rozběhnou přípravné kempy, tedy zhruba do poloviny listopadu.

🤕 Filip Zadina (@zadina_filip ) bude několik týdnů mimo hru. A to kvůli zranění v horní části těla. — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) September 20, 2020

Zadina za Třinec dosud nastoupil ke třem zápasům letního poháru. K celkovému triumfu v něm Ocelářům pomohl třemi góly a asistencí. V extralize má na kontě v barvách Pardubic včetně baráže 31 startů a čtyři body (2+2).