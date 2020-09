Smlouva o prodeji pardubického Dynama je podle právníka neplatná

Smlouva o upsání akcií pardubického hokejového klubu na soukromého vlastníka nebyla zveřejněná v registru smluv v zákonné podobě. Podle zákona je neplatná a majoritním akcionářem zůstalo město Pardubice. Novinářům to dnes řekl právník Petr Papež. Podle něj je navíc smlouva nevýhodná, čímž patrně město porušilo péči řádného hospodáře. Město se podnětem zabývá. Chybu v registru připustil i nový vlastník klubu Petr Dědek.

Město v červnu prodalo majoritní podíl společnosti HokejPce 2020 podnikatele Dědka. HC Dynamo má podle právníka Papeže povinnost zveřejnit kompletní smlouvu, chyběla metadata o hodnotě smlouvy. "Smlouva je tak ze zákona neplatná. Mám za to, že majoritním vlastníkem je stále město," řekl Papež.

Právník zastupuje Jindřicha Petrušku, mimo jiné hokejbalového trenéra dětí a mládeže v pardubickém Svítkově. Smlouvou se začal zabývat, protože hokej je štědřeji podporovaný než jiné sporty. Zaujal ho i právní názor zastupitele Karla Haase (ODS), který na nevýhodnost smlouvy před prodejem akcií upozornil. Právním formulacím ale Petruška nerozumí, proto si najal právní kancelář z jiného města. "Její závěry mě mimořádně šokovaly," řekl Petruška.

Město dnes vydalo tiskovou zprávu, v níž reaguje veřejně na podnět, který právník Papež poslal na začátku září finanční komisi města. "Smluvní strany předpokládají, že společné právní řešení bude nalezeno v nejbližší době," uvedla radnice.

Nastala chyba v registru smluv

Podnikatel Dědek připustil, že nastala chyba při zveřejnění v registru smluv. "Bohužel pan Petruška má pravdu. Právně to v pořádku není a jde to za městem," řekl Dědek serveru iDNES.

Vedle toho Papež nadnesl možnost, že město porušilo péči řádného hospodáře. Smlouva podle něj vykazuje znaky, které tomu nasvědčují. Například jde o finanční závazky města. Má platit každoročně 34 milionů korun na provoz klubu po dobu 15 let. Závazek nereflektuje budoucí vývoj ekonomické situace.

Město je rovněž povinné v případě dohody se soukromým vlastníkem odkoupit po 15 letech zpět majoritní podíl za tržní cenu. "Lze jen těžko předjímat, jak vysoká může být tržní cena za 15 let," řekl Papež.

Ve smlouvě se také město zavázalo k mnoha investicím, například dostavbě severní části arény, rekonstrukci chlazení a dostavbě malé haly a zvýšení jejího elektrického příkonu. Investice nejsou v podkladech nijak vyčíslené a není jasné, zda si je rozpočet města bude moci dovolit, řekl Papež.

Sleva na nájemném

Město k tomu poskytlo HC Dynamo slevu na nájemném do dubna 2023 kvůli propadům z příjmů vzhledem k epidemii covidu-19. Ostatní živnostníci mají slevu na nájemném v nebytových prostorech do konce letošního roku. "Vůči ostatním nájemcům je to maximálně neférové jednání a jen stěží opodstatnitelné," řekl Papež.

Právník kritizoval mimo jiné smluvní pokuty za nezachování extraligy ve městě, soukromník nesmí prodat licenci. Sankce je milion korun, což je podle Papeže velmi málo. "Hodnota extraligové licence je v řádech nižších desítek milionů korun. Sankce by měla být minimálně rovna současné ceně extraligové licence," řekl Papež.