Žádná stopka, hokejová extraliga pokračuje

Přestože některé týmy hokejové extraligy zvažovaly možnost, že po dobu příštích dvou týdnů, kdy platí omezení počtu osob na zápasech ve vnitřních prostorech na pouhou tisícovku, by měla být soutěž přerušena, na takový scénář nakonec nedošlo. Extraliga bude následujících čtrnáct dní pokračovat podle původního plánu a herního rozpisu. Domluvili se na tom zástupci klubů na čtvrteční mimořádné valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) a následně to schválil i výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, který je řídícím orgánem soutěže.

Odloženy tak budou pouze zápasy těch týmů, které se nyní nacházejí v karanténě. To je případ Vítkovic a Komety Brno. Podezření na covid-19 mají i v Karlových Varech, kde dnes celý tým podstoupil testy a odložen byl prozatím čtvrteční duel Energie s pražskou Spartou.

„Musím říct, že jednání bylo perfektní a kluby se domluvily na postupu, jak bude soutěž vypadat. Jede se podle plánu, rozpisu extraligy. Zápasy se neuskuteční pouze v případě, že by někdo byl v karanténě," řekl prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král novinářům.

„Bylo pro mě strašně příjemným překvapením, jak všechny kluby přistoupily k diskuzi, jejíž výsledkem je naprosto jednoznačný verdikt hrát dál. Všichni jsme se semknuli, opravdu jsem z toho velmi příjemně překvapený," řekl Sport.cz člen představenstva APK LH a generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček, který byl čtvrtečnímu jednání v Praze osobně přítomen.

Právě východočeský Mountfield byl, třeba spolu s Pardubicemi, Zlínem nebo Třincem, jedním z klubů, které chtěly pokračovat podle předem stanoveného rozpisu. Jiné kluby ovšem byly zásadně proti. Pro přerušení soutěže se vyslovila mimo jiné Plzeň, jak potvrdil v otevřeném rozhovoru pro Sport.cz její sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Proto je překvapením, jak hladce nakonec ve čtvrtek došlo k dohodě. Velký podíl na tom má i předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička, který se jednání zúčastnil a zástupce klubů seznámil s plánovanými finančními náhradami v rámci mimořádného dotačního programu, na němž NSA spolupracuje s ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nakonec byl proti pokračování podle původního rozpisu jen jeden hlas, jak řekl Král.

„Nechci zacházet do podrobností (kdo jak hlasoval), ale bylo to naprosto jednoznačné rozhodnutí. Podle středečních prognóz jsem nečekal, že bude jednání takto probíhat. O to víc jsem ale rád. Jsem strašně překvapený, že jsme jako APK našli společnou shodu a drželi za jeden provaz. To je super zjištění," těší Kmoníčka.

„Je to správné rozhodnutí. Všichni máme stejné problémy; někdo větší, jiný menší; obecně jsou ale stejné pro všechny," dodal GM Hradce Králové.

APK LH by se znovu měla sejít 8. října, kdy vyprší dvoutýdenní usnesení o omezeném počtu osob na stadionech. „Těchto čtrnáct dní bereme jako nutné zlo, které omezilo diváky. Kluby se ale shodly, že situaci přežijí a další kroky budou následovat pak, kdy uvidíme, jak se situace dále vyvíjí," doplnil Král.

Společnost BPA, která je výhradním marketingovým partnerem nejvyšší soutěže, se pak s extraligovými kluby dohodla, že všem permenantkářům klubů zdarma umožní přístup na HokejkaTV, kde budou moci sledovat zápasy svých týmů.