Problémy pro extraligu nekončí. Podezření na covid-19 hlásí další tým, odkládá zápasy

Jako by těch problémů s koronavirem neměla hokejová extraliga už tak dost. V karanténě se aktuálně nacházejí brněnská Kometa a Vítkovice, podezření na covid-19 mají i v Karlových Varech, jejichž hráči a realizační tým podstoupili testy ve čtvrtek a čekají na výsledky. Nyní hlásí zdravotní potíže i další celek z Podkrušnohoří, Litvínov. Dnešní zápas 3. kola Chemiků v Liberci i ten nedělní doma s Plzní byly z preventivních důvodů odloženy.

„U několika hráčů našeho klubu jsme zaregistrovali zdravotní potíže, a proto jsme z preventivních důvodů kontaktovali Krajskou hygienickou stanici. Všichni hráči včetně realizačního týmu v nejbližší době podstoupí testy na koronavirus," uvedli Litvínovští na svých oficiálních stránkách s tím, že dále budou postupovat dle pokynů hygieniků a výsledků testů.

Litvínov v původním termínu nesehrál už duely prvního a druhého kola extraligy proti Vítkovicím a Kometě Brno, protože oba týmy se kvůli výskytu onemocnění covid-19 ocitly v karanténě. Místo toho tak Chemici doma nastoupili v předehrávkách proti Hradci Králové a Třinci, bodově ale vyšli v obou případech naprázdno.

Utkání s Libercem a Plzní se z preventivních důvodů odkládají, tým podstoupí testy na Covid-19. #LIBvLIT #LITvPLZ https://t.co/FDK7SZCvth pic.twitter.com/YuAOdTY7Kn — HC VERVA Litvínov (@hcverva) September 25, 2020

V pátek by se tak nakonec měly uskutečnit jen tři zápasy 3. kola - Plzeň hostí Mladou Boleslav, Zlín vyzve Hradec Králové a Olomouc přivítá Pardubice. Odloženy byly duely Brno - České Budějovice a Třinec - Vítkovice, stejně jako se ve čtvrtek nesehrálo utkání Karlovy Vary - Sparta.

Utkání základní části, která kvůli karanténním opatřením nebudou odehrána v souladu s rozpisem, se musí uskutečnit do 40 dnů. Jinak budou považována za nesehraná a o výsledku rozhodne sportovně-technická komise svazu. Pokud některý z týmů nesehraje všechny zápasy, v konečné tabulce mu bude započítán průměrný bodový zisk. K postupu do play off však musí odehrát alespoň polovinu z 52 duelů.