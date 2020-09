Rozjetý Hradec znovu vládl! Liberec si poradil se Spartou, Motor na první body stále čeká

Proč hokejisté Hradce vedou extraligovou tabulku, poznali Olomoučtí hned v úvodní dvacetiminutovce. Po brankách Kevina Klímy, Radka Smoleňáka a Richarda Nedomlela vedli hosté v 15. minutě už 3:0.

Kohouti po třetím úderu vystřídali v brance Branislava Konráda za Jana Lukáše, na zvrat to však nestačilo. Mountfield i nadále kontroloval hru a po trefě Vladimíra Růžičky vedl po dvou třetinách už o čtyři branky.

V závěrečné části přidal pátou branku hostů Filip Hronek, aspoň čestný úspěch si za Kohouty připsal Tomáš Gřeš, který tak zkazil čisté konto Marku Mazancovi. Poslední slovo však patřilo opět hostům. Na konečných 6:1 uzavřel skóre svou druhou brankou večera Radek Smoleňák.

Hráči Hradce Králové, zleva autor první branky Kevin Klíma a jeho spoluhráč Filip Pavlík.

Luděk Peřina, ČTK

V Liberci rozhodla druhá třetina

Hokejisté Sparty vstoupili do zápasu s Libercem lépe, když je už ve 3. minutě poslal do vedení Jan Buchtele. Druhá třetina však jednoznačně patřila Liberci. Jaroslav Vlach krátce po polovině utkání vyrovnal, hlavní úder si ale Bílí Tygři schovali do závěru druhé části.

Michal Birner poslal 74 sekund před sirénou poprvé domácí tým do vedení, o dalších 28 vteřin později překonal Machovského v brance Pražanů Petr Jelínek s Liberec tak šel do kabin s vedením 3:1.

Sparta závěr utkání řádně zdramatizovala, když se v 52. minutě prosadil Roman Horák. Na více než na snížení na 2:3 to však nestačilo. Pražané si připsali třetí porážku ze čtyř zápasů, Liberec si upevnil druhou příčku.

Zleva Dávid Gríger, Jaroslav Vlach a Adam Najman se radují z prvního gólu Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Plzeň rozhodla v závěru

Roli favorita začali Plzeňští plnit ve 14. minutě, kdy je poslal do vedení Matěj Stříteský. Další minuty však překvapivě patřily Motoru. Miroslav Holec a Martin Novák zajistili Českým Budějovicím vedení po první třetině 2:1.

Indiáni se vyrovnání dočkali až v 47. minutě po brance Tomáše Mertla z přesilové hry. Rozhodující úder přišel 73 sekund před koncem zápasu z hole Matyáše Kantnera, který potřetí překonal Jiřího Pateru v brance Jihočechů. Plzeňská pojistka přišla při hře hostů bez brankáře z hole Petra Kodýtka.

Pavel Musil z Plzně (vlevo v modrém) před budějovickou brankou.

Miroslav Chaloupka, ČTK