Viděli jste už takový gól? Neskutečné. Ale k výhře to nepomohlo

Byl to kuriózní moment, který se v hokeji jen tak nevidí. V Hradci Králové rozhodovaly v neděli souboj 4. extraligového kola s Libercem samostatné nájezdy, když ve druhé sérii se za Bílé Tygry rozjel slovenský útočník Dávid Gríger. Brankář Mountfieldu Marek Mazanec sice jeho střelu vyrazil, takže i hlavní rozhodčí Tomáš Micka rozpažil na znamení, že gólu nebylo dosaženo. Mazanec se postavil na nohy, vůbec ale neměl tušení, že puk v té chvíli právě dopadl ze vzduchu na led a doskákal do branky...

Měl za to, že s Mickovým rozpažením pro něj práce úspěšně skončila. O to překvapenější pak Mazanec byl, když sudí po dlouhé vzájemné poradě dospěli k závěru, že gól uznají. Komise rozhodčích nyní potvrdla, že tak učinili v souladu s pravidly.

„Kotouč se po dopadu na ledovou plochu a následném odrazu dostal celým objemem za brankovou čáru. Skutečnost, že se po zákroku brankáře zprvu pohyboval zpět, nehraje roli, neboť se tak stalo bez přičinění hráče, který nájezd prováděl. Dráha kotouče, jakkoli neobvyklá, nepředvídatelná a kuriózní, nebyla v rozporu s pravidly," vysvětlil předseda komise rozhodčích ČSLH Vladimír Šindler.

🤷🏼‍♂️ Viděli jste někdy podobný gól? 😳 Přesně takový padl v dnešní nájezdové loterii mezi Hradcem Králové a Libercem! 👇🏻 pic.twitter.com/hqojP60ElP — Tipsport extraliga (@telhcz) September 27, 2020

A přestože prvotní Mickova signalizace byla předčasná, na finální rozhodnutí neměla vliv. Jinak by tomu bylo v případě, pokud by rozhodčí doprovodil svůj verdikt písknutím. To by pak byl samostatný nájezd ukončen a gól by nemohl být uznán.

„Na rozhodčí apelujeme, aby s rozhodnutím vyčkali, až je trestné střílení opravdu ukončeno. Podle nepsaného pravidla nemají píšťalku v podobných případech používat vůbec, protože nelze vyloučit, že kotouč se za brankovou čáru dokutálí se zpožděním například z brankářovy výstroje," doplnil Šindler.

Hradec Králové ale nakonec kuriózní moment nemrzel, protože na Grígerův zásah následně odpověděli Vladimír Růžička mladší a Kelly Klíma, takže bod navíc za triumf 4:3 v nájezdech získal Mountfield.