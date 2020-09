Tři body z venku se vždycky počítají, libuje si hradecký asistent Kočí

"Jsme spokojeni. Tři body z venku se vždycky počítají. Výkon ale nebyl úplně optimální. Prvních deset minut jsme se do toho těžko dostávali, soupeř byl lepší. Pak jsme však dali dva rychlé góly, domácí zvadli, nás to naopak nakoplo, už jsme to byli schopni udržet," liboval si asistent trenéra Východočechů David Kočí.

Vadilo mu však, že ve druhé třetině jeho svěřenci polevili. „Pod dojmem náskoku začali vymýšlet a odklonili se od toho, co chceme hrát. Naštěstí jsme neinkasovali a v závěrečném dějství jsme se k našemu pojetí vrátili," dodal.

Hráči Hradce Králové se radují z gólu.

Luděk Peřina, ČTK

Zároveň kvitoval vydařený vstup do sezony, v němž zatím Hradec ztratil pouze bod s Libercem, kterého porazil v minulém kole až po samostatných nájezdech. „Tým má nyní vnitřní sílu. Hráči pracují, poslouchají, co jim říkáme, zodpovědně plní úkoly a na ledě je to znát," pochvaloval si Kočí s tím, že nosy nahoře u jeho hráčů v této souvislosti nehrozí. „Máme na to dostatečně zkušený tým. Je to jen začátek soutěže. V opačném případě by to mohlo by to být ohromně nebezpečné," zdůraznil.

Za problém nepovažuje ani nejistotu, která v nynější době pandemie panuje. „Není samozřejmě ideální, když nevíte s kým, kdy a zda vůbec budete hrát. Nejde však zase o něco až tak hrozného. Je to prostě jiná, nová doba. Děje se spoustu jiných věcí. Myslím však, že se dá s tím vypořádat. I v NHL jsou některé celky, co mají o čtyři, pět zápasů víc než ostatní a pak to doženou," konstatoval Kočí.

„Je to realita, se kterou je třeba se srovnat, smířit. Musíte jít zkrátka do zápasů, které je možno sehrát," přidal svůj pohled kouč Kohoutů Zděněk Moták.

Zleva brankář Olomouce Jan Lukáš, Petr Kolouch z Olomouce a Richard Nedomlel z Hradce Králové, autor třetí branky Hradce.

Luděk Peřina, ČTK

Pro Hradec pak měl jen slova chvály. „Soupeř to byl skvělý. Výborně bruslili, byli silní v osobních soubojích, když se dostali do šance důrazní v zakončení. My jsme naproti tomu hráli ve vlnách, a když jsme se dostali do nějaké solidní střelecké příležitosti, stál v brance výborný Mazanec. Proto těžká porážka," uvedl trenér Hanáků.

Od svého týmu očekával lepší bruslení, ale i větší zarputilost. „Nechtěli jsme jim dovolit, aby nás přečíslovali. Jenže byli jsme pomalí a oni se snadno dostávali do našeho pásma a tím i do zakončení. Apelovali jsme také na bojovnost, která je naším zvykem, na kterou spoléháme, jenže tentokrát nebyla taková. Dostali jsme gól, po něm nám to lehce zadrhlo, po druhém to bylo ještě horší, přišel třetí a pak už to šlo jen dolů," věděl Moták.