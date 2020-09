Chlapíkovi došly nervy, tak hraje zadarmo: Nechtěl jsem sedět na zadku a koukat na televizi

„Rodilo se to delší dobu. Už mi došly nervy trénovat sám, takže jsem začal jednání se Spartou. V pondělí jsem naskočil do přípravy, několik dní trénoval, a konečně jsem teď už mohl hrát. Uvidíme, jak to dál bude Sparta brát, ale nejraději bych tady byl do té doby, než se začne v Americe," přiznal po extraligové premiéře hráč Senators, kde mu skončila nováčkovská smlouva. Momentálně čeká na nový kontrakt, od 9. října by byl chráněným volným hráčem.

„Původně mi to zamítla (Ottawa) s tím, že nechtějí, aby hráči z hlavní soupisky hráli v Evropě kvůli zranění. Ale jsem bez smlouvy a jedu na vlastní riziko. Říkal jsem si, že raději budu hrát, než abych tady ve 23 letech seděl na zadku a koukal na televizi," přiznal 23letý útočník, jemuž pozici ve Spartě uvolnil také předčasný konec Marka Kvapila. „Ale jednat se začalo už předtím," podotkl.

Filip Chlapík ze Sparty.

Radek Petrášek, ČTK

„Čekali jsme, jak se situace bude vyvíjet, ale s tou alternativou jsme trochu počítali. Zatím není pod smlouvou, ale přesto se řešila pojistka a podobné technikálie. Zapojili jsme ho, týden s námi trénoval. Je vidět, že je to dobrý hráč," chválil Chlapíka kouč Sparty Josef Jandač po prvním duelu. „Hraje zadarmo, chce se ukázat našim fanouškům. Je moc rád za šanci," prohlásil sportovní manažer Sparty Petr Ton.

Proti Bílým Tygrům Chlapík odehrál ve druhé formaci necelých osmnáct minut. Nastupoval i v přesilových hrách. Celkem vyslal na gólmana Kváču čtyři střely, ale nebodoval. Do statistik se zapsal jedním dvouminutovým trestem.

„Bylo to trochu těžší. Předtím jsem trénoval na suchu, a když jsem byl několikrát na ledě, bylo nás jen pár. Pořádně trénovat jsem začal až od pondělí. Byly tam světlejší a slabší chvilky. Úplně hrozný to asi nebylo," zhodnotil.

Se Spartou se pod Ještědem ujal vedení, ale domácí v prostřední části třemi góly skóre otočili a v poslední třetině těsný náskok uhájili. „Myslím, že první a třetí třetinu jsme byli lepším týmem. Ale jako by nás vystrašil gól na 1:1, dali nám další dva rychlé góly a proti takovému týmu je to těžké obracet," uzavřel Chlapík, jenž minulé sezoně sehrál za Ottawu 31 zápasů, ve kterých vstřelil tři góly a na tři nahrál. V NHL má celkem 58 utkání s bilancí 5+6.