Posila z NHL neskrývala po utkání Sparty z Libercem radost. Je to pecka! říká

„Pecka! Potřebovali jsme to. Myslím, že si všichni oddechli," uvědomoval si po zápase Chlapík důležitost zisku tří bodů. V páté minutě otevíral skóre dělovkou z mezikruží. Jednalo se o jeho první extraligovou trefu a o rozhodující gól. „Napadali jsme, Tomášek dobře přečetl přihrávku a pak mi to strašně hezky dal," chválil si spolupráci se svým spoluhráčem.

Útočník Ottawy si určitě premiérové starty v nejvyšší české soutěži představoval trochu jinak, nejlépe před zaplněnou O2 arénou, která bude hnát domácí kupředu, ale kvůli pandemii koronaviru může do hlediště jen omezený počet diváků. I tak ale fanoušci v zápase s Libercem byli slyšet a Chlapíka to překvapilo. Od pondělí však nastane kvůli novým vládním opatřením na tribunách po celé republice hrobové ticho.

„Musíme to prostě brát, jak to je. Tedy soustředit se a podávat naše výkony, pak by mělo být všechno v pohodě," věří vicemistr světa do 18 let z roku 2014.