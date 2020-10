Rozdíl? Chlapi hrají chytřejší hokej, tvrdí gólman z Vegas. Bydlí u Hrubce

Vstřebává období plné velkých událostí. V létě uzavřel tříletý nováčkovský kontrakt s Vegas Golden Knights a minulý týden se Jiřímu Paterovi proměnil ve skutečnost další klukovský sen. Jedenadvacetiletý brankář, který až do začátku nové sezony v zámoří pomáhá Českým Budějovicím, zapsal do hokejového životopisu první extraligové starty.

V pátek jste vychytal Motoru bod proti Vítkovicím, tři dny předtím si odbyl v Plzni premiéru v nejvyšší soutěži. Jak jste se mezi tyčemi cítil?

V Plzni jsem byl od rozbruslení nastavený, že do zápasu půjdu s chladnou hlavou. Cítil jsem se při něm parádně, což se přeneslo i do utkání. Porážka byla zklamání, ale debut jsem si užil.

Ještě minulou sezonu jste působil v kanadské juniorce WHL, byl pro vás přechod na extraligu složitý?

Chytal jsem v srpnu dva zápasy v poháru a byl už na tenhle hokej docela zvyklej. Rozdíl mezi juniorkou a chlapy je ale velkej. Je to hodně o čtení hry a předvídavosti. Chlapi hrají chytřejší hokej, mají zkušenosti a v rychlosti dokážou vymyslet akce, kteří mladí kluci tolik nedovedou.

Dělala vám potíže adaptace na širší kluziště?

Ze začátku jsem měl problémy s úhly a odrazy, ale pomohlo mi, že jsem s Motorem od léta trénoval. Pro gólmana je to tady opravdu jiný, u mantinelů a v rozích je trochu víc času.

Brankáře má v Budějovicích na starosti trenér Stanislav Hrubec, jak se vám s ním spolupracuje?

Úžasně. Jak na ledě, tak i mimo něj. Všem gólmanům dost pomáhá, i psychicky. Abychom vždycky byli v klidu. Na ledě s námi pracuje, před každým tréninkem si nás vezme na dvacet minut a uděláme pár cvičení. Šel jsem do Budějovic hodně kvůli němu, patří k nejlepším brankářským trenérům v republice.

Mezi tyčemi vám konkuruje ostřílený Marek Čiliak, rozumíte si s ním?

Mám ho hrozně rád. Fakt skvělej kluk. Je zkušenej, snažím se od něj něco odkoukat.

Brankář Českých Budějovic Marek Čiliak poté, co dostal třetí gól.

Václav Pancer, ČTK

Co třeba?

Velmi dobře čte hru. Dívám se, jak vždycky kouká po hráčích, kteří nemají puk. Pozoruje, kdo kde je... Prostě takový maličkosti ve hře.

Jste odchovancem pražské Slavie, v Českých Budějovicích bydlíte?

Ano, u Šimona Hrubce, který má v Budějovicích byty. Jednou za čas jedu domů za rodiči nebo kamarády, ale většinu času trávím v Budějovicích.

Na jihu Čech se zároveň snažíte co nejlépe připravit na příští ročník za oceánem. V červenci jste podepsal s Vegas, splnilo se vám přání?

Vždy jsem snil o tom, aby mě v NHL draftovali. Před třemi lety po mně sáhlo Vegas a můj další cíl byl, abych si vybojoval smlouvu, což se mi teď taky podařilo. Je to jeden z mých největších úspěchů v kariéře a hrozně si ho cením.

Pomohla vám k podpisu loňská vydařená sezona v Brandonu?

Myslím, že jo. Majitel klubu byl zároveň manažerem ve Vegas a sledoval nás tedy v podstatě každej zápas. V Brandonu jsme měli výborného kouče a hráli hodně systémově. Pomohlo to k dobrým výsledkům nejen mně, ale i týmu. Kdyby se sezona nepřerušila, věřím, že bychom ve WHL dokázali něco velkého.

Vaším nejbližším úkolem v zámoří bude urvat místo na farmě v AHL. Těšíte se na setkání s koučem brankářů Vegas Mikem Rosatim, který vás dlouhodobě sleduje?

Určitě. Je radost s ním spolupracovat. Výbornej člověk, hrozně se zajímá o brankáře. Po zápase v Plzni jsem mu hned psal a okamžitě se mi ozval. Byl rád, že jsem poprvé chytal v extralize. Během minulé sezony jsme si psali téměř po každém utkání. Sledoval všechny highlighty. Hodně mi v Brandonu pomohl. V úvodu sezony jsem měl trable s kotníkem a po uzdravení měl problém se do toho dostat. Přiletěl za mnou a strávil tam se mnou deset dnů. Vrátil mi zpátky sebevědomí.

Kabinu budete na předsezonním kempu sdílet se svým brankářským idolem z dětství Fleurym. Těšíte se?

Viděl jsem se s ním na všech dosavadních kempech a už na prvním si s ním trochu povídal, i když jsem ještě neuměl moc anglicky. Bylo to pro mě neuvěřitelné. Doma jsem ho měl vyvěšeného na plakátech, odmalička ho sledoval a pak dostal šanci jít s ním na led. Paráda.

Po dvou letech jste opustil Brandon, jaký byl život v kanadském městě?

Je v něm řada restaurací, ale panuje tam ruská zima. Bylo i minus 45 stupňů, takže na velké vycházky to nebylo. Před tréninkem jsme šli s pár kluky na snídani, potom jenom z auta přešli do budovy a pak zase zalezli akorát do auta. Žádná sranda, ale zocelilo mě to na českou zimu. (úsměv)

Vegas v dohrávce NHL málem rozrazili finálové brány a bojovali o Stanley Cup, co jste říkal na tažení týmu?

Byla škoda, že to nedokázali proti Dallasu urvat. Věřím, že kdyby se do finále dostali, že by Tampu přejeli. Ale tým budou mít v podstatě úplně stejně postavený i příští rok, je jeden z nejlépe bruslících z celé NHL a věřím, že dojdou daleko i v další sezoně.