Pardubice nechají prověřit smlouvu s kupcem hokejového klubu

"Zpochybnění platnosti smlouvy analyzují právníci, co platí, co neplatí, a pokusí se ji s co nejmenšími komplikacemi dát do právně bezvadného stavu," řekl Jelínek. Termín právníci z PPS advokáti nemají, protože nejde předem říct, jaké kroky bude potřebné učinit, dodal.

Město v červnu akcie hokejového klubu prodalo společnosti HokejPce 2020 podnikatele Petra Dědka. Právník Petr Papež nedávno novinářům řekl, že smlouva nebyla zveřejněná v registru smluv v zákonné podobě, a tudíž je podle jeho názoru neplatná. Navíc podle něj město nepostupovalo s péčí řádného hospodáře a akcie prodalo za nevýhodných podmínek.

Papež zastupuje Petrušku, mimo jiné hokejbalového trenéra dětí a mládeže v pardubickém Svítkově. Smlouvou se začal zabývat, protože hokej je štědřeji podporovaný než jiné sporty.