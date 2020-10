Hlavou letěl na mantinel. Útočník Budějovic má několikanásobnou zlomeninu nosu. Musel na operaci

K nepříjemnému zranění došlo na tréninku, když hráči prováděli bruslařské cvičení v rychlosti od mantinelu k mantinelu. „Jezdili jsme po dvou, závodili jsme a jeli plnou rychlostí. Dva metry od hrazení moje brusle škrtla o brusli spoluhráče jedoucího vedle mě a já jsem letěl hlavou napřed proti mantinelu," popsal Gilbert incident pro hcmotor.cz.

Nečekaný náraz odnesl nos a kolena, s páteří se hokejistovi nic nestalo, naštěstí. I zuby zůstaly na svém místě. Převoz do nemocnice byl nevyhnutelný. „Operaci jsem podstoupil před týdnem. Jde to dobře. Kromě pocitu tlaku mezi očima to není bolestivé. Otok ustoupil a já se znovu cítím normálně. Tento týden se ještě chystám na neurologické vyšetření," popsal Kanaďan svůj další lékařský program.

Nováček v extralize zatím odehrál čtyři utkání, Madeta získala jeden bod a drží se na 12. místě. Za Budějovicemi jsou už jen Brno a Litvínov bez bodu. Kometa nesehrála zatím ještě žádné utkání.

„Doufám, že budu moct brzy začít cvičit a znovu trénovat s klukama," přeje si Gilbert, který kvůli odkládání zápasů nepřijde o tolik zápasů. „Doufám, že nakonec nebudu chybět v tolika zápasech a budu se moct co nejdříve vrátit a pomoci týmu," dodal Kanaďan, který má nyní jediný úkol, vyléčit se.