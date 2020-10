Špatné vzpomínky na Ostravu se Lauko nezbavil. Těch šest odehraných vteřin tam pořád je, přiznal

„Měl jsme to v hlavě a když padla úvodní buly, tak jsem se díval na časomíru, jestli už těch šest vteřin uběhlo. Koukal jsem hlavně na Romana Poláka, aby si mě tam někde nenašel," smál se Lauko. „Po první třetině mě v tom koleni začalo píchat, takže vzpomínka tam pořád je a jen tak nezmizí," přiznával 20letý forvard.

Na nešťastné zranění z prosince loňského roku si vzpomněl hned, jak vyjel na vítkovický led. „Raději jsem fotografům říkal, ať mě vyfotí při rozbruslení, abych měl na tenhle zimák i dobrou vzpomínku," usmíval se Lauko po utkání, které se hrálo před prázdnými tribunami.

„Přímo na ledě to nevnímám. Ale na rozbruslení, nebo na střídačce to je poznat, že v hale nikdo není. Není to nic příjemného. Obzvlášť asi tady, kde je to hodně rozlehlé, i když jsou tu diváci. A teď bez nich to je úplně obrovské," povzdychl si Lauko.

Hodně šancí jsme neproměnili

Utkání v Ostravě bylo pro Karlovarské, kteří se teprve před pár dny vrátili z karantény, první na ledě soupeře v této sezoně. A hned slavili tříbodovou výhru.

„Měli jsme docela hodně šancí, které jsme ale neproměnili, což nás provází od začátku přípravy. Já sám jsem měl dneska asi čtyři. Naštěstí jsme vyhráli a ubránili jsme všechna oslabení. Můžeme být spokojení," hodnotil Lauko, jenž jen z trestné lavice sledoval vítěznou akci svého týmu v oslabení.

Zleva Peter Šišovský z Vítkovic, Tomáš Vildumetz z Karlových Varů a Jakub Lauko z Karlových Varů.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Kluci tam při mém faulu odvedli skvělou práci. Je to sem dlouhá cesta, takže je super, že povezeme domů všechny body. Ale na druhou stranu těch faulů z naší strany bylo moc. Snad se to po té pauze, která teď bude, nějak srovná," připomněl Lauko, že Česko teď kvůli nařízením ministerstva zdravotnictví čeká čtrnáctidenní sportovní pauza.

„Máme s tím teď docela čerstvou zkušenost z té desetidenní karantény, takže jsme na to trošičku zvyklí. Ale dvakrát takhle mít v rychlém sledu pauzu není nic úplně suprového. Budeme se muset udržovat v kondici, jak jen to půjde. Bohužel to nebude snadné, když se všechno zavřelo. Ale takhle to prostě je a má to tak každý, takže se musíme přizpůsobit," řekl Lauko, jenž patří Bostonu a v extralize bude hrát jen dokud jej klub znovu nepovolá do zámoří.