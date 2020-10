Doplatili jsme na nerozehranost a chybějící fanoušky, zná kapitán Komety Zaťovič hlavní důvody nezdaru

„Jsme po karanténě, spousta z nás si prošla nemocí. To náš výkon dost ovlivnilo, jen postupně jsme se dostávali do tempa. Nikdo nechtěl nic pokazit, ale přesto jsme Plzni individuálními chybami tři góly doslova darovali," štve Zaťoviče.

Mrzí ho, že po snížení na 2:3 inkasovala Kometa ve vlastní přesilovce. „To se nemělo stát. V té chvíli nám asi naši příznivci chyběli nejvíc. Kdyby mohli být na stadionu, tak by nás vybláznili a vyvinuli by tlak na soupeře i rozhodčí," lituje, že tribuny musely zůstat bez diváků.

Zaťovič si dobře uvědomuje, že bude ještě hůř. Brňany čeká v neděli druhé extraligové střetnutí s Českými Budějovicemi, a poté se nejvyšší domácí hokejová soutěž minimálně na dva týdny přeruší. „Když vidím, co se v republice děje, tak ta pauza bude podle mě ještě delší. V tomhle směru jsem pesimista. Tu nejistotu máme pochopitelně všichni v hlavách. Uděláme všechno pro to, abychom Budějovice porazili a měli aspoň nějaké body už na kontě. A taky chceme samozřejmě udělat radost našim fandům, kteří budou zápas sledovat u počítače či u televize," tvrdí.

Plzeňské hokejisty už o víkendu žádné utkání nečeká, a tak trenér Ladislav Čihák dá svým hráčům v sobotu a v neděli volno. „Moc netuším, jak to pak bude dál. Připravovat se prý budeme moct jen venku, a tak si asi posilovnu přeneseme před halu. Navážeme tak trochu zřejmě na suchou přípravu z jara," přemítá.

S výkonem svého mužstva v duelu v Brně je spokojený. „Zvítězili jsme zaslouženě, první a poslední třetinu jsme byli lepší. Jen ve druhé jsme dostali Kometu zpátky do hry, avšak naše trefa v oslabení na 4:2 se ukázala jako klíčová," míní Čihák, jenž pochválil mladého útočníka Filipa Suchého, který přispěl k triumfu Západočechů dvěma premiérovými trefami v extralize. „Mám z nich obrovskou radost. Jsem plzeňský odchovanec, věřím, že postupně budu dostávat na ledě ještě víc prostoru," svěřil se Suchý. Čihák ho vedl už v dorostu. „Dobře proto vím, co ve Filipovi je. Je to hráč na poctivou práci, který vždycky perfektně plní, co se po něm požaduje," cení si kouč Plzně.