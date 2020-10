Hokej probírám s tátou u oběda i u večeře, hlásí sparťan Rousek. Dál čeká na první gól

Jste se vstupem do extraligy spokojený?

Na ledě se cítím dobře, v herní pohodě. Nějaký nahrávky mám, klukům něco připravuju. Ještě je potřeba vypilovat zakončení. Musím být komplexní, jestli chci hrát nejlepší soutěže světa.

Trápí vás střelecký půst?

Ne, ani se jím nezaobírám. Jsem na tohle hodně pohodovej. Vždycky jsem cítil, že budu spíš tvořit hru než dávat góly. Samozřejmě se chci prosadit v každém zápase, jenže málo střílím. Říkají mi to trenéři, lidi, co hokeji rozumí, i rodiče. Ale já už jsem prostě takovej, je to se mnou těžší.

Sparta ze sedmi utkání tři prohrála, co vy na to?

Pocity mám smíšený. Občas jsme vypadali dobře, chvilkama zase, jako bychom hráli hokej poprvé. Každým tréninkem a zápasem se náš výkon ale zlepšoval, bohužel teď se celá soutěž zastaví.

Vnímáte nucenou přestávku jako velký problém?

Upřímně jsem tohle nečekal. Poté, co zakázali na stadionech diváky a většina týmů prodělala karanténu. Myslel jsem si, že se nás to už nemůže nějak dotknout. Četl jsem na Twitteru příspěvek Milana Gulaše, který nechápe, proč nemůžeme hrát, a s tím, co napsal, souhlasím. Extraliga se už celkem promořila, jenže nás dali pod zámek a nesmíme ani trénovat. V ideálním případě začneme s přípravou za čtrnáct dnů, hrát se může nejdřív až někdy za tři týdny.

Koronavirus paralyzuje celý svět, jak často jste v kontaktu s Buffalem?

Psali mi asi před týdnem. Měli sestřihy mých střídání v zápasech a říkali, že jsou se mnou spokojení. Ať prý na sobě dál makám.

David Dvořáček (třetí zleva) ze Sparty střílí druhý gól pražského týmu. Vpravo je Lukáš Rousek ze Sparty, na ledě leží brankář Liberce Petr Kváča.

Michal Kamaryt, ČTK

Obdržel jste od Sabres v létě speciální tréninkový plán?

Byla vzájemná dohoda Buffala a Sparty, že mi Sabres budou přes aplikaci posílat speciální cviky, které mám dělat. Zkombinoval jsem to. Půlku suché přípravy trávil na Spartě a půlku se svým kondičním koučem v posilovně. Všechno klapalo.

O jaké cviky šlo?

Hlavně o to, abych první měsíc dělal třikrát týdně velkou sílu. Potom už sílu lehce ubíral a přidával dynamiku, abych neztratil rychlost. Ale zase byl odolnější v soubojích. Necelé tři měsíce přípravy měly hlavu a patu. Řešili jsme i jídelníček. S váhou problém nemám, spíš abych jedl kvalitně. Co mám přesně jíst, abych nestrádal a postupně přibíral pár kilo.

Váš otec Martin hrál v 90. letech taky za Spartu. Dokud směli na hokej diváci, chodil na vaše zápasy?

Docela jo. Trénuje v Letňanech, taky má zápasy, ale většinou do O2 areny chodil. Zajel se na mě dokonce podívat i do Liberce. Když může a pustí ho tam, na stadion vyrazí. Nebo se kouká v televizi, zápas prostě musí vidět... Je jedno kde, hlavně že ho uvidí. (úsměv)

Zleva brankář Liberce Petr Kváča, Lukáš Rousek ze Sparty a Ronald Knot z Liberce.

Michal Kamaryt, ČTK

Kritizuje vás po utkáních?

Spíš vyhledává důležité momenty. Co jsem udělal dobře, nebo co jsem mohl udělat jinak. Vždycky mi řekne minutu. Musím si ji vybavit, takže to je kolikrát náročnější. (úsměv) Ale bere to, že hraju já. Snaží se mi pomoct a poradit, jak to viděl. Hokeji rozumí, hrál ho na vysoké úrovni, takže rady od něj beru úplně jinak než od kohokoliv jiného.

Vytýká vám koncovku?

Vedl mě odmalička, takže ví, že jsem vždycky spíš tvořil hru a chtěl nahrávat. Občas si ze mě dělá srandu, že jsem dřevěnej, když jsem ještě letos nedal gól. Ale bereme to s humorem.

Často probíráte hokej i doma?

Je to naše hlavní téma u stolu, ať máme oběd, nebo večeři.

Nevybízí vás někdy maminka, abyste už řešili něco jiného?

Občas, ale když je to v klidu, nějak hokej skousává. Když mi bylo třeba 15 let, řeči o hokeji se doma vedly vlastně neustále. Teď mi táta spíš poradí, něco řekne, ale nemáme žádnou dlouhou konverzaci.