Třinec trénuje v Polsku. Další týdny mimo led by pro nás byly devastující, vysvětluje Varaďa

Třinečtí hokejisté stihli odehrát dvě vítězná utkání na západě Čech (v Karlových Varech 5:2 a v Litvínově 6:3) a poté museli stejně jako většina extraligových týmů kvůli nákaze nemocí covid-19 do karantény. V sobotu se z ní vrátili, domácího ledu si ale užili jen ve dvou víkendových trénincích. Nařízení vlády o nejméně čtrnáctidenním uzavření všech vnitřních sportovišť je donutilo přemýšlet, jak z téměř bezvýchodné situace ven. Trénují v Polsku. Do ciziny asi zamíří i další týmy.

"HC Oceláři Třinec přizpůsobují plány platným krizovým opatřením vlády ČR. Na další pokračování extraligy se připravují na zahraniční ledové ploše," řekla ČTK tisková mluvčí Ocelářů Dita Ondrejková.

„Byli jsme dva týdny v karanténě, a kdybychom měli být další dva tři týdny mimo led, tak je to pro nás směrem k dalšímu průběhu rozběhnuté sezony devastující," vysvětluje trenér třineckých Ocelářů Václav Varaďa.

Extraligové kluby odeslaly dopis ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi, ve kterém jej žádají o povolení tréninků na ledě a po 25. říjnu o souhlas se znovurozběhnutím soutěže.

„Tuhle iniciativu samozřejmě vnímáme, nicméně musíme jednat hned. Určité datum, kdy se zase začne hrát, neznáme, přesto se nějakým způsobem musíme připravovat. Musíme být co nejlépe nachystaní. Jít do zápasů bez tréninků nejde, to bychom hazardovali se zdravím hráčů," říká Varaďa.

Třinci zbývá podle původního rozpisu odehrát ještě padesát utkání základní části. Je ve skluzu. „Musíme někam vměstnat už deset zápasů, pokud chceme dodržet původně naplánovaný počet dvaapadesáti utkání v základní části. Musím říct, že je to opravdu těžké. Jsem sám zvědavý, jestli dojde k nějaké úpravě hracího systému, rozpisu utkání," říká Varaďa.

Nováček z Českých Budějovic by mohl teoreticky trénovat v Rakousku, například do Lince to má 95 km. "Ještě jsme se nerozhodli," řekl generální manažer Stanislav Bednařík ČTK.

Litvínov nebo Karlovy Vary by mohly využívat ledové plochy v Německu. Energie může trénovat na stadionu v 70 km vzdáleném Selbu, kde v minulosti hrála i česká reprezentace. Litvínov to má podobně daleko do Drážďan nebo Saské Kamenice.

Pondělní zpřísnění vládních restrikcí, které umožňují shromáždění maximálně šesti osob, znamená, že padla varianta trénovat v Česku na otevřeném kluzišti, jak zvažovala Sparta. Značně to komplikuje i přípravu na suchu.

Některá opatření byla prodloužena do 2. listopadu, takže asi není reálné, že by extraliga začala 30. října, jak kluby plánovaly. "Pokud by týmy nemohly trénovat, tak bychom museli začátek posunout až na 10. listopadu," řekl ředitel extraligy Josef Řezníček Českému rozhlasu.

Od 5. do 8. listopadu je v plánu reprezentační přestávka, ve které by se národní tým měl představit na turnaji Karjala.