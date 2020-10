Král s Řezníčkem píšou Babišovi a Prymulovi. Extraligové kluby si spočítaly promořenost

Král s Řezníčkem v dopise ujistili, že vedení Českého hokeje si plně uvědomuje vážnost situace, stejně jako zdravotní a ekonomická rizika spojená s nepříznivým vývojem epidemie koronaviru.

Profesionální hokejové kluby se však podle autorů dopisu přizpůsobily všem omezením týkajícím se zákazu přítomnosti diváků a přerušení soutěží, ačkoli pro ně znamenají významné finanční ztráty ze vstupného, reklamy i sponzoringu. Klíčovým požadavkem na Babiše s Prymulou je umožnění alespoň tréninků profesionálních hokejistů ve vnitřních prostorách.

„Bez nich ztratili hráči a členové realizačních týmů vykonávající zaměstnaneckou či podnikatelskou činnost možnost, aby se připravovali na soupeření s nejlepší domácí i zahraniční konkurencí," uvedl Král.

Tréninky by podle jeho návrhu probíhaly s vyloučením veřejnosti a v nejpřísnějších hygienických podmínkách. „Velká většina hráčů, stejně jako členů realizačních týmů již nákazou prošla," doplnil svazový prezident.

Z šetření mezi extraligovými kluby vyplynulo, že pozitivně testováno bylo od srpna 73,3 procent hráčů a členů realizačních týmů nejvyšší soutěže.

V sázce je i konkurenceschopnost reprezentací na mezinárodní úrovni. V jiných zemích totiž k podobným opatřením jako v Česku až na výjimky nepřistoupili. Mezinárodní hokejová federace přitom nedávno potvrdila konání obou nejvýznamnějších turnajů - juniorského MS v prosinci a lednu 2021 i světového šampionátu dospělých v květnu.

Vedení Českého hokeje proto požádalo Národní sportovní agenturu o udělení výjimky pro přípravu juniorské reprezentace v Litoměřicích.

„Příprava by proběhla v tzv. bublině, protože ledová plocha s ubytovnou, stejně jako posilovna a tělocvična se nacházejí v jedné budově, do níž by neměly přístup kromě účastníků kempu a nezbytného personálu žádné další osoby," informuje hokejový svaz s tím, že všichni účastníci by byli testováni a během přípravy by byli pod neustálým lékařským dohledem včetně všech požadovaných hygienických opatření.

I u reprezentační dvacítky platí, že přinejmenším 80 procent účastníků, hráčů a členů realizačního týmu již nákazou prošlo.