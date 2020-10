Hrát, hrát a zase hrát. Klidně i v květnu. Extraliga hází původní rozpis do koše

Za každou cenu se pokusit sehrát celou základní část a pak i co nejvíc zápasů play off. I kdyby to mělo znamenat, že hokejová extraliga neskončí 30. dubna, ale třeba až 15. května. Na tom se na čtvrtečním zasedání prostřednictvím videokonference, které se zúčastnil i ředitel nejvyšší soutěže Josef Řezníček, shodlo představenstvo Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Extraliga je od pondělí kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru přerušena a kluby prozatím ani nemůžou trénovat v uzavřených prostorech. Josef Řezníček spolu s prezidentem Českého hokeje Tomášem Králem zaslali předsedovi vlády České republiky Andreji Babišovi a ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi dopis, v němž žádají o udělení výjimky z krizového opatření vlády pro trénink profesionálních hokejistů.

Nyní s napětím čekají na odpověď. „Čekáme, jak náš dopis zapůsobí. Od toho se nám totiž odvíjejí veškeré varianty rozpisu do konce soutěže," řekl Sport.cz Řezníček.

Pokud by omezení trvala skutečně až do 2. listopadu, mohla by extraliga bez divácké účasti znovu začít 11. listopadu. „Do té doby by právě od 3. listopadu měly kluby možnost trénovat na ledě a připravit se na restart. Pokud by se ale mohly začít na ledě připravovat už dřív, mohli bychom nějaká kola přeložit i do reprezentační přestávky, která je začátkem listopadu," vypočítává Řezníček varianty.

Ať už zvítězí jakákoliv možnost, vedení soutěže bude muset připravit zcela nový rozpis zápasů. „Ten původní házíme do koše a budeme zpracovávat nový. S tím, že již odehrané zápasy budeme započítávat. Kluby nás zaúkolovaly, abychom připravili pracovní verzi nového scénáře, možná i s přesahem do května," připouští Řezníček, že soutěž nemusí skončit do 30. dubna, jak bylo původně v plánu. Finálová série určující vítěze Masarykova poháru by mohla proběhnout až v květnu.

„Nejzazší termín dohrání extraligy je 15. května. 21. května má začít mistrovství světa a podle mezinárodních směrnic musíme skončit minimálně týden před jeho startem," vysvětluje ředitel extraligy.

Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček.

Vít Šimánek, ČTK

Svaz a vedení extraligy by v tom případě musely vyřešit například platnost smluv, které hráči mají jen do 30. dubna.

Zápasový kalendář bude v novém rozpisu pořádně nahuštěný. „Termíny v novém rozpisu budou tak našlapané, že už se tam moc dalších zápasů nevejde. Je to našlapané od stropu až ke dnu," říká Řezníček s odkazem na případné další odklady zápasů základní části kvůli karanténě některých týmů.

Ty by se, jako tomu bylo už před zastavením soutěže, znovu musely uskutečnit nejpozději do 40 dnů. Hledat volné termíny pro odložené duely ale bude v natřískaném rozpisu hodně složité...