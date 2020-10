Hokejisté Hradce Králové budou trénovat na ledě v Německu

Hokejisté extraligového Hradce Králové se budou připravovat na pokračování nejvyšší soutěže v Německu. Na českém území v současnosti týmy nemohou na základě vládního rozhodnutí trénovat v krytých prostorách, proto se Mountfield v závěru týdne přesune na soustředění na Boží Dar a na led bude jezdit do nedalekého městečka Schönheide.

"Všichni v klubu víme, že hráči potřebují na led. V rámci karantény jsme byli víc než dva týdny bez něj a to je dlouhá doba. Naší společnou snahou je sehnat takové tréninkové plochy, kde se hráči mohou připravovat na pokračování sezony," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček na klubovém webu.

Východočeši budou v Německu trénovat poprvé v pátek, další jednotky mají naplánované na sobotu a neděli. Tým bude bydlet v Česku a do Schönheide bude jezdit jen trénovat.

Hráči Hradce Králové se radují z gólu - ilustrační foto.

Luděk Peřina, ČTK

"Měli jsme předjednanou například Dobříš, kde je nekrytý zimní stadion. Problém je však v tom, že se tam nedá nikde převléknout tak, abychom dodrželi veškerá nařízení. Neumím si představit, že by hráči dojížděli dvě a půl hodiny ve výstroji tam a poté zpocení zase zpátky. Proto jsme se v tuto chvíli rozhodli pro německou variantu," doplnil Kmoníček. V Dobříši od dnešního dne trénují Sparta, Plzeň a Mladá Boleslav.

Hradečtí hokejisté byli v minulých dnech v karanténě. Do tréninku se vrátili v pondělí a nyní se připravují na suchu ve vnějších prostorách ČPP Arény.

"Je to pro nás určitě dobrá zpráva, jsme za to rádi. Chtěli bychom poděkovat vedení klubu, že nám to umožnilo, protože tady se trénovat nedá. A jestli máme začít hrát extraligový hokej, tak hráči potřebují být na ledě. Bez tréninku najednou hrát nejde, kluci musí být připravení," uvedl trenér Vladimír Růžička.

Trenér Vladimír Růžička na led vyrazil v barvách klubu.

Facebook: Mountfield HK

Víkendová příprava bude podle jeho slov náročná, tým bude trénovat i v posilovně. "Tréninky budou zaměřené hodně na bruslení a spolupráci. Tím, že bude během takto krátké doby pět jednotek na ledě, tak tam zapojíme i taktické věci, na kterých jsme pracovali do doby, než nám tady všechno zavřeli," dodal Růžička.

Hokejisté Hradce Králové nejsou jediným týmem, který bude trénovat v zahraničí. Například Třinec jezdí do nedalekého Polska, o přípravě v Německu uvažuje i Litvínov. Oficiálně ji ale zatím nepotvrdil.