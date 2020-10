Hokejisté extraligových Pardubic budou trénovat na ledě v Polsku

Hokejisté extraligových Pardubic se budou na opětovný start nejvyšší soutěže připravovat i v Polsku. V Česku se v současnosti v krytých halách trénovat nemůže kvůli horšící se epidemiologické situaci, hráči Dynama proto vyrazí na soustředění do Polska, kde se mohou na ledě bez omezení připravovat.

"Našli jsme ideální podmínky v polské Swidnici, kam se přesuneme hned dvakrát během příštích dnů do konce nouzového stavu. Ve Swidnici máme k dispozici celý sportovní areál s ledovou plochou, kde budeme trénovat dvakrát denně," uvedl sportovní ředitel Dušan Salfický na klubovém webu. Poprvé se do Polska Východočeši vydají již v pátek.

Na soustředění odcestuje širší kádr a s týmem se již bude připravovat i bývalý kapitán Tomáš Rolinek, jenž ze zdravotních důvodů vynechal začátek sezony.

"Odjíždíme v širší sestavě, kde se k základnímu kádru Dynama připojí naši hráči působící v partnerském klubu ve Vrchlabí. Dobrá zpráva je, že s týmem pojedou také Tomáš Rolinek a Jan Zdráhal, který se zotavil ze zranění čelisti," řekl Salfický. Chybět budou jen dlouhodobě zranění útočníci Michal Vondrka a Ondřej Machala.

Doposud se Pardubičtí připravovali na venkovních sportovištích hlavně nedaleko své arény. "Postavili jsme na parkovišti venkovní sportoviště včetně inline plochy. Trénujeme od pondělí do pátku, z toho dvakrát týdně dvoufázově a využíváme lokality v okolí, které běžně zařazujeme do letní přípravy. Například běháme na Vinici a v okolí Kunětické hory," uvedl Salfický.

Hokejisté Sparty se vracejí do dětských let. Trénují pod širým nebem v Dobříši a převlékají se u ledu

Sport.cz

Pardubice nejsou jediným extraligovým týmem, který za přípravou vyrazí do zahraničí. Třinečtí Oceláři již od minulého týdne jezdí do Polska, Hradec Králové se v pátek chystá do Německa. Sparta, Mladá Boleslav či Plzeň trénují na nekryté ploše v Dobříši.