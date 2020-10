Hokejisté Vítkovic zůstávají zatím na suchu. Být tři týdny na ledě je velký rozdíl, ví Šimíček

Za hranice Česka to hokejisté Vítkovic nemají nijak daleko. Přesto zatím narozdíl od Třince, který od minulého týdne využívá ledovou plochu v polském Těšíně, trénují v okolí domovské arény. Zatím. „Momentálně trénujeme tak, jak se má. Dodržujeme nařízení vlády a připravujeme se venku v nejbližším okolí naší haly," řekl klubovému webu sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera Roman Šimíček.

Zároveň připustil, že pokud se pauza bez možnosti plnohodnotně trénovat bude prodlužovat, vycestování do Polska nevylučuje. „Uvidíme, jak dlouho bude tato pauza ještě trvat. I v našem případě existují možnosti vyjet, přece jsme kousek od hranic, ale zatím jsme k tomu nepřistoupili. Na druhou stranu musíme se i na to ohlížet, protože pokud někdo trénuje tři týdny na ledě a jiný tým na suchu, je to velký rozdíl," připustil Šimíček.

Plzeň, Mladá Boleslav či Sparta využívají otevřené kluziště ve středočeské Dobříši. I nad touto variantou Vítkovičtí přemítali. „Nejbližší plocha splňující požadované parametry, je v Bruntále. Ovšem tam ještě ledová plocha vyrobena není," upřesnil mluvčí klubu Zdeněk Janiurek.

Vítkovice jsou tak bez ledu už druhý týden. První provázelo deštivé a chladné počasí a Ostravané našli útočiště alespoň částečně v krytých prostorách okolí Ostravar Arény. „Naštěstí to nikdo neodnesl nějakými zdravotními problémy, takže jsme mohli plynule navázat dalším týdnem tréninků na suchu," oddechl si trenér Vítkovic Mojmír Trličík, který ve druhém týdnu hráčům naordinoval i fotbal.

„Jsme rádi, že můžeme trénovat společně dohromady, díky tomu můžeme zpříjemnit tréninkový program i kolektivními sporty, třeba fotbalem. Hráči mají sporttestery, abychom mohli sledovat jejich tepovou frekvenci a tím i kontrolovat, že i fotbal hrají v zátěži a v tempu, jaké potřebujeme," poukázal.