Koronavirus dolehl na Duklu, jihlavský klub nemá na výplaty. Někteří hokejisté půjdou na brigádu

„K hráčům i zaměstnancům klubu prohovořil šéf Dukly pan Ščerban. Vysvětlil, že v současné ekonomicky složité koronavirové době není momentálně vedení schopno mzdy vyplácet. A není ani jasné, jak to bude do budoucna," uvedl pro jihlavský web trenér mužstva z Vysočiny Viktor Ujčík. Podle něj klub spoléhá na nedávno schválenou finanční podporu, kterou Parlament schválil profesionálním týmům. Měla by přijít od Národní sportovní agentury. „Aspoň nějakou část dlužných peněz by pak snad mohli kluci dostat," doufá kouč.

Hráči, kteří nemají na účtu dostatečnou rezervu, se tak ohlížejí po brigádách. „Dukla nás nabídla do firem svých partnerů. Nejsme z toho pochopitelně nadšeni, ale nějak se živit musíme. Zvlášť když vůbec netušíme, co bude za měsíc či dva. Nějaké nabídky už přicházejí. Práce u pásu, úklid či zametání. Když někdo peníze skutečně potřebuje, půjde dělat cokoli," říká pro isport.cz obránce Dukly Daniel Kolář, podle něhož má o brigádu zájem zhruba desítka hokejistů.

Ujčík teď ordinuje hráčům všeobecnou přípravu ve venkovních prostorech. „Potřebujeme, aby hráči aspoň něco dělali. Musí se hýbat, i když vůbec nevíme, kdy bude první liga pokračovat," krčí rameny.

Hokejisté Jihlavy řeší problémy spojené s pandemií koronaviru.

HC Dukla Jihlava

Známého odpůrce proticovidových opatření štve, že nikdo netuší, kdy dostane profesionální sport v Česku znovu zelenou. „Nařízení přicházejí strašně překotně a nekoordinovaně. Vždycky se řekne, že budou trvat nějakou dobu. Po pár dnech ale zase dojde k nějaké změně. Já konečně očekávám nějaký selský rozum. Vždyť tuzemský hokej je skoro úplně promořený. U nás v Dukle si snad s výjimkou tří hráčů a jednoho člena realizačního týmu nemocí prošli prakticky všichni," poznamenal Ujčík.

Za příklad dává sousední Slovensko, kde tamní vláda nařídila minulý týden téměř úplný lockdown. „Profesionální hokej i fotbal se tam ovšem hrají dál," připomíná.

Ujčíka nepřekvapuje, že si ministr zdravotnictví Roman Prymula, jenž stojí za tvrdými nařízeními, vyšel minulou středu v noci do restaurace, které mají být zavřené. „Mně to k němu naprosto pasuje. Když se takový člověk nebojí nákazy, tak asi ví proč. Na jeho příkladu třeba i ostatní lidé pochopí, že to není tak strašné, jak se prezentuje," tvrdí kouč Jihlavy, který se zúčastnil nedávné protivládní demonstrace na pražském Staroměstském náměstí.