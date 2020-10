Také Vítkovice už jezdí do Polska. Bez ledu být nemůžeme, vysvětluje manažer Šimíček

Dva týdny trénovali hokejisté Vítkovic výhradně v okolí domovské haly. Třetí týden extraligové přestávky způsobené vládními nařízeními v boji s nemocí covid-19, které uzavřely všechna vnitřní sportoviště, už vyplní podobně jako některé další týmy tréninkem na ledě. Hráči extraligového mužstva dojíždějí do polského Jastrzebie, kde se připravují na ledě tamní haly Jastor.

Hokejisté Vítkovic jsou po Třinci a Pardubicích třetím extraligovým klubem, který jezdí za ledem do Polska.

„Původně jsme se omezili tréninkové jednotky výhradně na přípravu na suchu ve venkovním prostředí v okolí haly. Stále více extraligových klubů ale začalo trénovat také na ledě, ať už to bylo na otevřeném kluzišti v Česku, nebo na zahraničních kluzištích. Trénink na ledě je jednoznačnou výhodou a přestože stále nevíme, kdy budeme moci začít hrát, nemůžeme si dovolit mít několikatýdenní ztrátu tréninků na ledě," řekl klubovému webu sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera Roman Šimíček.

Zázemí v polském Těšíně využívají už třetí týden hokejisté Třince, od minulého týdne jezdí do Swidnice i Pardubice. „Tréninky kombinujeme, nejsme v Polsku každý den a na trvalo. Tým se střídavě připravuje na suchu v Ostravě a na ledě v Jastrzebie. Je to nevyhnutelné řešení. V situaci, kdy ostatní týmy trénují na ledě si my nemůžeme dovolit zůstat tak dlouho pozadu," upřesnil Šimíček a dodal, že se k tréninkům hráči vydávají po vlastní ose.

Hokejisté Vítkovic se připravují na ledě v polském Jastrzebie.

Plzeň, Mladá Boleslav, Sparta a Hradec Králové využívají otevřené kluziště ve středočeské Dobříši. I nad touto variantou Vítkovičtí přemítali. „Nejbližší plocha splňující požadované parametry je v Bruntále. Ovšem tam ještě ledová plocha vyrobena není," upřesnil mluvčí klubu Zdeněk Janiurek.

Dva týdny se Vítkovičtí připravovali výhradně venku. První týden tréninku provázelo deštivé a chladné počasí a Ostravané našli útočiště alespoň částečně v krytých prostorách okolí Ostravar Arény. „Naštěstí to nikdo neodnesl nějakými zdravotními problémy, takže jsme mohli plynule navázat dalším týdnem tréninků na suchu," uvedl trenér Vítkovic Mojmír Trličík, který ve druhém týdnu hráčům naordinoval i fotbal.