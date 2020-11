Azyl u sousedů. Pardubice se připravují na restart extraligy v Polsku

„Jsme tady kvůli tomu, abychom mohli být na ledě, protože situace je komplikovaná, v Česku se na led chodit nedá. Všechny kluby se to rozhodly řešit po svém, my jsme na soustředění v Polsku," řekl k nečekané lokalitě brankář Pavel Kantor pro klubový web hcdynamo.cz.

Po týdnech suché přípravy, kdy gólmani trénovali především fyzičku a reflexi, mohli konečně obléci výstroj a postavit se do branky. „Čekal jsem to horší, nebylo to tak hrozný. Po dvou třech dnech už to je v pohodě," je spokojený Kantor.

„Nejdříve odchází reakce, když nemůže brankář chytat. Když gólman nevidí střely, je to potom na ledě znát. Teď už to je v pohodě, jsme tu pár dní," přidal se dvaadvacetiletý Milan Klouček.

https://www.facebook.com/hcpce/posts/10158891550095126

Jiný stadion, jiná šatna, ale jde o led a ten je všude stejný. A že je větší zima? Jde o hokej. „Tady je nejhorší asi to, že nemáme pořádně zadělaný brány v ledu, takže nám to občas ujede do rohu. Pokud člověk nejde na led čtrnáct dní, tři týdny tak je deficit samozřejmě znát. Zima není takový problém, ale je to něco jiného než u nás v aréně, ale je to v pohodě, jsme rádi, že můžeme normálně trénovat," uvědomuje si výjimečnost situace devětadvacetiletý Kantor.

Všichni sledují vývoj situace, zda bude opět rozehrána extraliga, která stojí od 12. října. Uniknout zprávám o nemoci covid-19 se však nedá ani za hranicemi. „Občas si něco přečtu na Seznamu, ale kdybych měl číst všechno, asi mi praskne hlava," přiznává Klouček.

Pardubice v rozehrané sezoně odehrály zatím čtyři zápasy a získaly jen dva body, v tabulce jsou dvanácté. Body budou muset získat po restartu. Otázkou je, kdy den D nastane. „Budeme připraveni, doufám, že start přijde už brzy," přeje si Klouček.