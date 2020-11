Ředitel extraligy Řezníček: Restart je úleva pro hráče i trenéry. Kdy by se mohlo začít hrát?

Po třítýdenní nejistotě, kdy se sportovní soutěže zastavily a jejich restart byl dlouhou v nedohlednu, přišla dobrá zpráva, když vláda v pondělí schválila obnovení profesionálních lig. Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček neskrývá, že jej tato novina potěšila. „Je to pozitivní zpráva, na kterou jsme čekali de facto již od minulého pátku,“ řekl v rozhovoru pro Sport.cz s tím, že teoreticky by se zápasy mohly začít hrát už o víkendu.

Máte velkou radost?

Určitě. I pro všechny hráče a trenéry musí být úleva, že se zase budou moci věnovat tréninku na svých stadionech.

Dokážete odhadnout, kolik času nyní budou týmy potřebovat na přípravu, než budou schopné hrát? Ne všichni měli možnost trénovat na ledě, ať už venku v Dobříši, nebo v zahraničí...

Nejdřív si potřebujeme vyslechnout všechny detaily, za jakých podmínek se bude moci hrát. Pak můžeme s kluby probrat, kdy můžeme soutěž znovu odstartovat. Musíme klubům poskytnout nezbytně nutnou dobu na rekonvalescenci na ledě.

To může trvat jak dlouho?

Viděl bych to v rozmezí pěti až sedmi dnů. Pokud se tedy všechno podaří a budeme schopni splnit všechny podmínky.

To znamená, že by se mohlo začít hrát už o víkendu, nebo byste radši počkal až na konec reprezentační Karjaly?

Myslím, že první zápasy by mohly být už o víkendu. To ale předbíhám, neumím to teď odhadnout. Je to pro nás úplně nová situace, musíme si všechno nastudovat a spojit se se všemi kluby, kdy by byly schopny hrát. Máme anketu mezi kluby, z níž nějaká čísla známe, situace ale teď vyžaduje i individuální přístup.

Jisté je, že hrát se bude bez diváků a nutností bude pravidelné a plošné testování před zápasy...

S tím jsme vnitřně počítali, stejně jako s tím počítaly všechny kluby.

Už dříve jste přiznal, že musíte vytvořit zcela nový rozpis zápasů, podle kterého se pojede. Už ho máte hotový?

Vesměs je hotový, ještě ale do něj budeme muset zasahovat, protože jsme čekali, že hrát už budeme moci ode dneška. S tím si ale poradíme.

Prozradíte alespoň v obrysech, jak bude nový rozpis vypadat?

Je koncipovaný tak, že do určitých hracích dnů jsou nakumulované dohrávky určitých kol. Jinak se budou hrát celková kola. Z některých už je třeba něco předehráno, v tom případě se nebude hrát sedm zápasů, ale třeba jen pět.

Chtě nechtě se bude muset hrát úterý-pátek-neděle?

Termíny jsou hodně plné. Kluby ale chtějí hrát co nejvíc. S termínovkou souhlasí, protože vědí, že situace to vyžaduje.