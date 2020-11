Hokejisté se chystají do práce. Začne se o víkendu?

Nejde jen o zápasy, kluby se také od středy vrací na zimní stadiony, hráči budou moct trénovat opět na bruslích ve svých halách.

„My už to víme, na náš led v Ostravar aréně se vrátíme ve středu – ostatně tak, jak to povoluje nařízení vlády, kdy od středy můžeme začít trénovat ve vnitřních prostorách. Využijeme toho maximálně a ve středu dopoledne vyjedeme k tréninku na led u nás," uvedl pro klubové stránky Vítkovic sportovní ředitel Roman Šimíček.

Kdy přijdou poté samotná utkání? Zatím se pracuje s nedělí, ta by mohla opět rozjet nejvyšší soutěž. „Já myslím, že je to tak akorát i pro nás. Možná kdyby ta pauza, a to čekání bylo ještě delší, tak by na tom mohli být hráči psychicky špatně. Já myslím, že hlavně pro hráče je to dobrá zpráva, že by se mohlo o víkendu začít. Uvidíme, kdy přesně to bude, ale za nás ve Vítkovicích by to bylo tak akorát," nechce otálet Šimíček.

Obnovený start nejvyšší hokejové soutěže také závisí na novém rozlosování a je potřeba zohlednit i fakt, že ne všechny kluby měly možnost trénovat na ledě. Podmínkou k návratu bude dodržování hygienických opatření proti zamezení šíření koronaviru. Zápasy budou, fanoušci ale na stadionech nebudou.

„Bavili jsme se s ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem a první možný termín zápasů je neděle. Máme za to, že čtyři až pět dní tréninku by měly stačit. Budeme ale respektovat názor týmů. Některé během pauzy trénovaly, jiné ne," uvedl na úterní tiskové konferenci prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Pokud v nejbližších dnech na restart profesionálních hokejových soutěží dojde, extraliga by měla být schopná odehrát všech 52 kol základní části a následné play off. A to i za současných omezených podmínek.

„Kdo se trošku o sport zajímá, tak ví, že ta opatření mají být velmi přísná. Detailněji je zatím ještě úplně nevíme, takže čekáme na konkrétní informace. Samozřejmě budeme na ně reagovat. Uvidíme, jestli to bude v duchu těch předchozích, nebo ještě přísnější. V každém případě by to neměl být problém a nemělo by nám to stát v cestě," dodává Šimíček.

Přesná pravidla, až budou na papíře, může se vše rozjet. „Jsem moc rád, že jsme byli vyslyšeni a kluci mohou konečně oficiálně ,do práce‘ na led. Začneme se velmi intenzivně připravovat na start extraligy, který by se měl předběžně uskutečnit o tomto víkendu," přidal se generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček.