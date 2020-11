Na restart jsme připraveni. Čekání už bylo dost! říká vítkovický kapitán Polák

Ostravané se poprvé po přestávce způsobené vládními nařízeními pro boj s nemocí covid-19 konečně jsme v nějakém dobrém čase a v domácím zázemí vrátí na led v pondělí domácím soubojem s prozatím neporaženým Hradcem Králové.

Extraliga se má rozjet v sobotu, vy byste se měli do soutěže hrát v pondělí. Budete na obnovený start dostatečně připravení?

Určitě budeme připravení. Není na co čekat, čekali jsme už dlouho. Půjdeme do prvního zápasu určitě připravení a naplno.

Jak náročný byl měsíc bez hokeje?

Tahle doba je náročná pro každého a jedno, jestli je to sportovec nebo normální člověk. Pro každého je to náročné psychicky i fyzicky. Buďme rádi, že alespoň co se týká sportu, je to za námi a můžeme se soustředit na naši práci.

Zmínil jste, že trénování v Polsku nebylo úplně jednoduché i kvůli dojíždění, nicméně ne všechny týmy mohly být na ledě. Lze to brát jako výhodu?

Je to samozřejmě výhoda, když je člověk na ledě alespoň obden. Pomůže to udržet kondici. Přece jenom, bruslení je něco úplně jiného a běháním nebo skákáním přes překážky to nenahradíte. To je plus. Ale zázemí tam nebylo, proto jsme rádi, že jsme konečně doma a můžeme se připravovat na sto procent.

V prvních dvou zápasech po restartu vás čeká Hradec Králové, je to dobrý soupeř na rozjezd?

Ono je to úplně jedno. První zápasy budou těžké, ať proti nám bude stát kdokoliv.