Novinky ve Vítkovicích. Klíčový bek zůstává, bývalý reprezentant naopak končí

Hokejisté Vítkovic o defenzivní oporu zatím nepřijdou. Adam Polášek se s ostravským týmem domluvil na spolupráci minimálně do začátku prosince. Naopak svoje působení končí jiný obránce Michal Barinka, klub o tom ve středu informoval na oficiálních internetových stránkách.

Devětadvacetiletý Polášek přišel do mateřského celku původně na měsíční výpomoc. Ve třech utkáních zaznamenal tři góly a bilanci může ještě rozšířit.

„O Adama, o to abychom jej v týmu udrželi, jsme samozřejmě hodně stáli a jsem rád, že i on souhlasil a prodloužil své působení u nás," řekl na klubovém webu sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček. „Momentálně jsme domluvení do 5. prosince, pak budeme opět řešit, jestli zůstane u nás, nebo zvolí jinou cestu, například zahraničí," dodává.

Obránce Adam Polášek bude vítkovický dres oblékat i po restartu sezony - minimálně do prosince.

Vítkovice se chystají na extraligový restart, do něhož však v jejich dresu nezasáhne Barinka. Někdejší reprezentační zadák a světový šampion z Kolína nad Rýnem uspěl v létě na zkoušce, na ledě však v posledních dvou domácích duelech s Plzní a Karlovými Vary strávil jen minimum času. „S Michalem jsme se po vzájemné dohodě rozhodli pro oboustranné ukončení naší spolupráce," uvedl Šimíček.

Svěřenci trenéra Mojmíra Trličíka by měli po měsíční koronavirové pauze nastoupit v extralize poprvé v pondělí proti hradeckému Mountfieldu HK.