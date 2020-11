Náskok tří gólů Třinci na tři body nestačil. Po té pauze bereme i takovou výhru, přiznal Matěj Stránský

„Byli jme tři dny na ledě, za ten bod jsme hodně rádi," poukázal brněnský trenér Kamil Pokorný. „V první třetině jsme se nechtěli nikam hnát, to jsme splnili a gól nedostali. Pak se domácí dostali třemi po sobě jdoucími přesilovkami do tlaku, který jim pomohl ke gólovému náskoku. Kluci to ale odmakali, snížili a ve třetí části bylo vidět, že si jdeme za vyrovnáním, které i v power play přišlo. Na to, že nám včera dva hráči neprošli testy a hráli jsme s lajnou mladíků, ten bod určitě bereme," dodal Pokorný.

Třinec větší rozehranost využil k herní převaze, gólově se prosadil ale až ve druhé části. Nejprve Chmielewski a Vrána tečovali před Vejmelkou střely obránců, třígólový náskok dovršil ve 33. minutě v přesilové hře z úniku Zadina. K tříbodové výhře to ale nestačilo.

Hokejisté Komety ještě ve druhé třetině v rozmezí 36 vteřin stáhli náskok domácího týmu po střelách Střondaly a Vincoura na 2:3, devět vteřin před koncem třetí části pak Vincour druhým gólem v utkání zajistil hostům bod a zároveň poslal zápas 14. kola do prodloužení.

Tomáš Vincour z Komety dává gól Třinci.

Vladimír Pryček, ČTK

To trvalo minutu a dvanáct vteřin, než ho ukončil třinecký útočník Matěj Stránský. „Ze začátku se utkání vyvíjelo z našeho pohledu velmi dobře, ale pak jsme dostali dva slepené góly a Brno se dostalo na koně. Nakonec i srovnali, je to škoda, měli jsme si to pohlídat. Ale po skoro padesáti dnech bez hokeje i ten bod bereme," připomněl sedmačtyřicet dní Třince bez extraligového zápasu střelec vítězné branky Stránský.

Ten přiznal, že návrat na extraligový led nebyl snadný. „Sám jsem cítil, že to není ono. Chybělo načasování, vázla komunikace. Třikrát jsme si nechali hráče za zády a to nás stálo výhru. Máme na čem pracovat," upozornil se třemi góly nejlepší třinecký střelec v sezoně.

Brankář Třince Jakub Štěpánek.

Vladimír Pryček, ČTK

Ke třem gólům potřeboval tři zápasy. Více jich Třinec, stejně jako Kometa zatím neodehráli. O to větší porce utkání je tak nyní před nimi. V pondělí Třinec hraje v Karlových Varech, ve středu v Liberci. Domů se vrátí v neděli utkáním se Zlínem.

„Dlouho jsme nehráli, jsme na hokej natěšení. Musíme si ale dobře rozložit síly, nepřetahovat střídání. Bude to hodně o fyzičce, ale na té jsme jak v létě, tak teď v té další pauze hodně makali. Jsme dobře připraveni a když zlepšíme hru, bude to dobré," přemítal Stránský.