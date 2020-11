Znovu proti sobě. Hronek chce Vítkovicím porážku okamžitě vrátit

Možnost vrátit Vítkovicím porážku budou mít hokejisté Mounfieldu už ve středu (od 15 hodin), tentokrát budou mít výhodu domácího prostředí oni. „Nehráli jsme to, co jsme si řekli. Musíme to zlepšit a vrátit jim to," velí obránce Hronek, jehož jméno sice před utkáním v zápisu chybělo, do utkání ale nastoupil. „Byly tam nějaké nejasnosti s testem na protilátky. Už jsem moc nepočítal s tím, že bych hrál, ale nakonec jsem dostal povolení nastoupit," popisuje Hronek.

Zadák Detroitu o víkendu reprezentoval Česko na turnaji Karjala ve Finsku a domů dorazil po nedělní půlnoci. V pondělí vpodvečer už bruslil po ostravském ledě, kde sehrál čtvrté utkání během pěti dnů. „První dvě třetiny to šlo, ale ve třetí už trochu docházely síly," přiznává 23letý obránce, který na ledě strávil přes 22 minut.

Rychlé extraligové zápasů, kdy týmy budou hrát prakticky obden, mu ale nevadí. „Je to fajn. Dlouho se nehrálo a alespoň se do toho rychle dostaneme," říká Hronek. A vítkovický Roman Polák souhlasí. „Mám to tak rád. Alespoň se nebude tolik trénovat. Teda doufám, že nebude. Z Ameriky jsem zvyklý, že když se hrálo obden, byly buď dobrovolné tréninky nebo volno. Uvidíme, jak se s tím tady popereme my. A jak to budou kluci zvládat," přemítá Polák.

Zleva brankář Daniel Dolejš z Vítkovic a Jordann Perret z Hradce Králové.

Jaroslav Ožana, ČTK

S výkonem týmu v prvním utkání po restartu byl hráč s více jak osmi sty zápasy v NHL velmi spokojený. „Jsem na tým hrdý. Nejenom, že si kluci plnili taktické povinnosti, ale bylo i vidět, že mají chuť hrát. Na začátku jsme inkasovali smolný gól, ale nezalekli se, drželi se plánu a otočili jsme to v náš prospěch," chválí spoluhráče 34letý obránce.

K obratu, který znamenal první tříbodovou výhru v sezoně, sám přispěl ve druhé třetině výstavní trefou nad rameno Marka Mazance. „Čistá náhoda. Zavřel jsem oči a ono to tam vletělo," vtipkuje Polák. „Rosťa Marosz tam udělal vynikající práci, natáhnul na sebe hráče a já tam měl celkem prostor na zakončení," dodal.

Na ledě byl i u rozhodující trefy Jana Hrušky. „Nejsem na ledě proto, abych dával góly, proto si té černé práce před druhým gólem cením více. Stáhnul jsem soupeře do brány a pak už to bylo jednoduché ten gól vstřelit," pousmál se hokejista, který se před sezonou do Vítkovic vrátil z Dallasu.