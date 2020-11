Útok posledního týmu extraligy Pardubic posílil Kanaďan

Za tři sezony v Evropě nastřílel Camara ve 134 zápasech 55 gólů a přidal 64 asistencí. "Zaměřili jsme se na hledání útočníka, který je produktivní a dává góly, což není v rozjeté sezoně jednoduché. Anthonyho jsme sledovali, konzultovali jsme ho v klubech, ve kterých působil. Je to hráč s velmi dobrým výběrem místa, vhodný do přesilovek, co má rychlou a nebezpečnou střelu," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Camaru draftoval v roce 2011 Boston ve 3. kole jako 81. hráče v pořadí, v NHL ale nikdy nenastoupil. V zámoří působil do roku 2017 v nižších soutěžích, v sezoně 2012/13 hrál na mistrovství světa dvacítek, na kterém Kanaďané skončili čtvrtí.