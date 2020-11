Sparta získala zvučné jméno. Přichází útočník, který odehrál v NHL 600 zápasů

"Měli jsme o Vláďu velký zájem. Je to poctivý a šikovný hokejista, který umí zahrát skvěle nejen dopředu, ale také dozadu. Filip Chlapík s námi bohužel v tuto chvíli hrát nemůže, podepsal novou smlouvu a chce se vrátit do NHL. Když se naskytla možnost spolupráce s dalším špičkovým hráčem se zkušenostmi z NHL, nemohli jsme ji nevyužít," řekl sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Sobotka přichází ze švýcarského klubu SC Rapperswil-Jona, kde podepsal na začátku října smlouva, prodloužení ale nedopadlo a Sobotka se upsal Spartě. Přichází útočník, který v NHL odehrál téměř 600 zápasů.

"Ve hře byly tři kluby a nějaké nabídky z Ruska. Se Spartou jsme se dohodli na podmínkách, navíc Sparta je klub, který má nejvyšší ambice. Já jsem seděl už tři týdny doma, chtěl jsem hrát zase hokej," řekl pro hcsparta.cz Sobotka.

Třiatřicetiletý účastník třech MS a SP 2016 strávil poslední dvě sezony v Buffalu v NHL, letos v říjnu se ale stal volným hráčem. Nového angažmá ve slavné lize se dosud nedočkal, proto souhlasil s podpisem krátkodobé smlouvy s Rapperswilem. Teď zvolil podobný krok ve Spartě.

Dosavadní dohoda zní na měsíc, pak se uvidí, zda bude ve hře angažmá v NHL. "Ano. Uvidíme, jak bude má situace vypadat. Rád bych ještě hrál v Americe nebo v KHL. Když se situace vyvine tak, že bych zůstal v extralize, můžeme se se Spartou dohodnout na prodloužení spolupráce. Když se ale objeví nějaké zajímavá nabídka ze zahraničí, mám možnost odejít," připustil zkušený útočník, který se rozhodl pro Spartu také proto, protože to má kousek z domova do O2 areny. "To bylo velké plus," kývl Sobotka.

Na které pozici v klubu začne, nechává na trenérech, Sobotka se jako univerzál přizpůsobí. "S trenéry jsme se o tom bavili. Záleží na nich, kam mě dají. Možná začnu na křídle, podle toho se uvidí, jestli mě neposunou na centra. Nějak se domluvíme," dodal Sobotka.