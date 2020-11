Kometa otočila zápas, Sparta vyhrála v Pardubicích a Třinec stále ještě neprohrál

První zápas 18. kola začal už po 13 hodině. Litvínov se dostal do vedení už v 7. minutě, radost mu vydržela ale jen chvíli. Po šesti minutách Karlovy Vary srovnaly. Poté nemohl dlouho nikdo překonat ani jednoho gólmana. Až v 48. minutě otočil výsledek hostující David Kaše a Energie vedla 2:1. Tento výsledek platil také po šedesáti minutách.

Čtyři góly padly ve druhé třetině mezi Mladou Boleslaví s Libercem, po čtyřiceti minutách hosté vedli 3:2, když se dvakrát trefil Lenc. Třetí dvacetiminutovka patřila domácím a utkání šlo do prodloužení za stavu 3:3. O dělbě bodů rozhodl v 64. minutě Hanousek, Tygři vyhráli 4:3.

Hradec Králové si utkání s Olomoucí pohlídal. Bez větších problémů vyhrál 4:0 a brankář Lukeš si připsal čisté konto.

Úvodní třetina bez branek, ve druhé daly Vítkovice dvě branky a Brno prohrávalo, a to až do 55. minuty. Jenže poté se dvakrát trefil Schneider a zápas šel do prodloužení. Tady se nerozhodlo. Vítězem se stala nakonec Kometa, rozhodující gól si připsal Holík.

Vynikající vstup do zápasu si připsaly Pardubice. Po 12 sekundách Sparta prohrávala. Jenže za osm minut bylo vše obráceně, hosté vedli 2:1, na konci duelu přidali ještě jednu branku a bylo rozhodnuto - 3:1. Domácí nadále zůstávají v tabulce poslední.

Nováčkovi z Českých Budějovic se nedaří podle plánu. V Plzni prohrával po dvaceti minutách 0:2. V podobném duchu pokračoval celý zápas. Indiáni si odvezli tři body za vítězství 5:1

Třinec opět potvrdil, že má formu, do zápasu šel jako jediný tým z extraligy, který ještě neprohrál. Formu poznali i Berani, odjeli s porážkou 2:5.