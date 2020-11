Je to skvělý pocit, užíval si nulu při premiéře v sezoně Lukeš

"Je to skvělý pocit. Já jsem s tím před zápasem trošku válčil. Říkal jsem si, že je to první zápas jako jednička doma, i když bez lidí, ale chtěl jsem zanechat dobrý dojem. A asi se mi to povedlo," řekl Lukeš po utkání v on-line rozhovoru s novináři.

V devátém utkání v sezoně se dostal přes jedničku Mountfieldu Marka Mazance do branky poprvé. O startu se dozvěděl na ranním rozbruslení. "Já jsem to tak nějak už tušil, protože je toho hodně, tak Mazi si taky musí odpočinout. Říkal jsem si, že to teď někdy asi přijde, tak jsem se už tak nějak koncentroval dopředu," uvedl mladší bratr litvínovského kanonýra Františka Lukeše.

Byl to jeho první zápas od 20. srpna, kdy nastoupil v Poháru Generali České pojišťovny na ledě Komety Brno při prohře 2:3. "Je to těžké a je to o hlavě a na to jsem se soustředil před zápasem, aby byla správně nastavená," podotkl.

"Čekal jsem na první střelu, protože jsme si chtěl sáhnout na puk co nejdřív. Aby ze mě spadly nějaké pochybnosti. Určitě pomohl ten nájezd, protože jsem nedostal gól. To mě asi uklidnilo a pak to už šlo," vracel se k penaltě, při které na něj Kucsera nevyzrál blafákem do forhendu.

Byl šťastný za výhru, kterou Východočeši po vedoucí brance Filipa Pavlíka z 26. minuty pojistili třemi góly v závěrečném dějství. "Byl jsem spokojený, že už to asi uhrajeme za tři body, a říkal jsem si, že nula bude takový bonus. Ale soustředil jsem se jen na svůj výkon, ať chytám od první do poslední vteřiny," uvedl.

Pro Lukeše to bylo v 57. extraligovém duelu v kariéře druhé čisté konto. "Doufám, že jsem ukázal, že je na mě spoleh, a kdyby něco, tak můžu naskočit," řekl Lukeš, který premiérovou nulu vychytal 7. ledna 2018 při domácí výhře Chomutova nad Zlínem 2:0.

Vytížení měl z pozice dvojky mít v této sezoně v prvoligovém Kolíně, ale tam zatím na první start čeká. Přeje si, aby se druhá nejvyšší soutěž po nucené koronavirové pauze opět začala hrát. "Já bych byl rád za každý zápas, takže doufám, že by se to mohlo rozběhnout co nejdřív," dodal Lukeš.