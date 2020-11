Pokladník Dolejš stopnul půst: Na nulu jsem čekal neskutečně dlouhých pět let

„Každá výhra je příjemná, zvlášť s nulou. Na tu jsem čekal neskutečně dlouhých pět let, o to je pro mě cennější," usmíval se Dolejš, jenž byl předtím naposledy stoprocentní na konci listopadu před pěti lety. Jeho formu tehdy odnesla Olomouc. Není divu, že až do poslední chvíle se pod Ještědem zdráhal uvěřit, že s dlouhým půstem je amen, byť od té doby v nejvyšší soutěži odchytal „pouze" 65 duelů.

„Radši jsem si říkal, že na nulu nebudu myslet, protože od té poslední uběhla fakt spousta času a nechtěl jsem si to v závěru pokazit. Až v posledních pár vteřinách, kdy jsme puk zavezli do útočného pásma, jsem odtušil, že by to mohlo dobře dopadnout," připustil 26letý gólman.

Kolik za pátou nulu kariéry pošle do týmové kasy? „Naštěstí jsem pokladník... (směje se) Nějak se to vymyslí," culil se. Rozhodně však zkasíruje Lukáše Krenželoka, který hrál za Liberec minulých pět sezon. „Na toho si počkám! (směje se) V Liberci hrál hodně dlouho a vypsal odměnu za to, když porazíme jeho bývalý tým," prozradil Dolejš. Krenželok i s dalším ex-libereckým hráčem Dominikem Lakatošem dali po gólu...

Zleva Rastislav Dej a autor rozhodujícího gólu Lukáš Krenželok z Vítkovic.

Ale hlavním hrdinou hostů byl jednoznačně Dolejš. „Šancí jsem měl na dva tři zápasy, bohužel mi to tam nespadlo... Musím udělat ještě něco navíc," litoval útočník Severočechů Michal Bulíř.

„Základem vydřeného vítězství byl skvělý výkon brankáře, plus skutečnost, že jsme dokázali ustát velký tlak soupeře ve druhé třetině," připomněl kouč Vítkovic jeho dvacet zásahů v prostřední části, kdy hosté ustáli i dvě minuty dlouhé oslabení tří proti pěti. „Ta přesilovka pět na tři byla dlouhá. Ale ubránili jsme jí výborně, nakonec se to ukázalo jako klíč k vítězství," poznamenal Dolejš. Ten se po restartu extraligy skvělými výkony vyšvihl v extralize až na první místo v úspěšnosti zásahů. Ve třech odehraných zápasech má famózních 96,23 %.

Brankář Vítkovic Daniel Dolejš a Radan Lenc z Liberce v akci během utkání hokejové extraligy.

„Jsem rád za každý zápas, do kterého mě trenéři nominují. Jsem součástí týmu, který zrovna v Liberci odehrál skvělý zápas. Makali jsme od začátku do konce. Nerad bych hodnotil svoji formu, když pochvalu zaslouží všichni," poznamenal.

Vítkovice po rozjezdu soutěže dokázaly bodovat s Hradcem Králové, Spartou, Brnem a naposledy dobyly i Liberec, všechno elitní soupeři. „Všechny vyjmenované zápasy byly těžké. Se Spartou jsme to otáčeli, s Brnem pro změnu ztratili, ale jak říká Míra Svoboda (druhý brankář), důležité je pravidelně bodovat. Body s těmito silnými týmy jsou super," uzavřel Dolejš.