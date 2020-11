Je lepší AHL, nebo extraliga? Gólman Třince může porovnávat

Opravdu netušíte, kdy se za oceán vrátíte? AHL posunula začátek sezony na 5. února, takže nějaký termín už se před vámi rýsuje, nebo ne?

Právě, že moc ne. Máme jen ty informace, které se dostanou do médií. Ale zatím jsme nedostali od klubu příkaz, že bychom měli být toho a toho dne nastoupeni v kabině. Čekáme, co bude.

Ale jinak si nejspíš nemáte na co stěžovat. Jedna výhra střídá druhou, tým šlape.

Já bych řekl, že je to až nad moje očekávání. Byl jsem rád už jen za to, že tady vůbec můžu být a k tomu ty výhry... To je pěkný bonus. Samozřejmě mi bylo jasné, že Třinec patří každou sezonu k těm silným, ale že budeme po osmi zápasech bez porážky? To jsem fakt nečekal.

Docela rozdíl proti tomu, co jste zažíval v minulé sezoně. S týmem Barracuda jste byli v AHL nejhorší ze všech. Navíc se nedařilo ani Sharks v NHL. Máte nějaké vysvětlení, proč v San Jose zavládl hokejový zmar?

Kdybych ho měl, tak bych dělal všechno, aby k tomu vůbec nedošlo. Je pravda, že atmosféra nebyla moc dobrá. Jako všude, kde se prohrává. Nic příjemného. Ale třeba to tak mělo být a teď budeme mít šanci s tím něco udělat.

Martin Beránek z Českých Budějovic, brankář Třince Josef Kořenář a Daniel Voženílek z Českých Budějovic v akci během extraligového utkání.

Jaroslav Ožana, ČTK

Je lepší extraliga nebo AHL? O tom se tu vedou už delší dobu spory.

Já je asi nerozseknu, abych řekl, kde je to lepší. Je jasné, že v extralize je to o zkušenostech, je tu plno starších hráčů. Naopak v AHL je zase kupa mladých, rychlých a někdy i zbrklých kluků, co někdy solidně blázní. Člověk musí být pořád ve střehu, jestli někde něco vypluje. Extraliga je pro gólmana trochu jiná. Některé zápasy není až tolik práce. Je to ale zase větší nápor na koncentraci. Když po dlouhých minutách odněkud zasviští puk.

Na farmě San Jose soupeříte o post spíš s mladými gólmany, v Třinci je vaším parťákem o 12 let starší Jakub Štěpánek. Jak jste si padli do noty?

Kuba je moc zkušený gólman. Má za sebou šampionáty, řadu let v KHL. Ale myslím, že i jemu vyhovuje, když se v tom zápasovém programu můžeme prostřídat. I pro něj je to ulehčení, že teď nejsme klasická jednička a dvojka.

V létě jste se poslední roky připravoval s brankáře Calgary Davidem Rittichem, který si stěžoval, jak je na to letos chudák sám...

Zběžně jsme si psali. Na internetu jsem se taky díval, že začal makat. Moc mu to nezávidím a jsem rád, že už tuhle přípravu mám za sebou.

Loni na podzim jste svoje šance na povolání do prvního týmu Sharks považoval za malé, ačkoli gólmani Jones a Dell podávali podprůměrné výkony. Jak to vidíte teď, když do mužstva přivedli z Minnesoty čtyřiatřicetiletého Dubnyka?

Pamatuju, jak jsem vám tehdy říkal, že Sharks jsou v tomhle specifičtí, upřednostňují starší hráče a tu šanci si musím i trochu vyčekat. Takže jsem měl pravdu... V San Jose vás nedají nahoru, dokud nepředvedete výkon podle jejich představ. Když už tu šanci máte, tak ji ale musíte chytit a nepustit. To je můj cíl pro příští sezonu.

Brankář Třince Josef Kořenář a Matouš Venkrbec z Českých Budějovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Berete ji trochu i jako rozcestník svojí kariéry?

Je pravda, že je to poslední rok mojí smlouvy a už jsme se s agentem Robertem Spálenkou trochu bavili, jak to vidíme. Nakonec jsme se ale shodli, že to nebudeme řešit teď, ale rozhodneme se, až podle toho, jak ta sezona dopadne a co se v ní stane.