Nakládala mrzelo, že se výkon Pardubic vrátil do starých kolejí

"Těžko se mi to hodnotí, protože ač to bylo s Brnem upracované vítězství, tak to pořád byly tři body, které jsou pro nás důležité a bylo v šatně cítit, že bychom se od toho mohli třeba odrazit a zvednout. Ale přijdeme do zápasu a víceméně to zase bylo ve starých kolejích," řekl Nakládal v on-line rozhovoru s novináři po předehrávce 19. kola.

"Prohrát se samozřejmě může. Ale kdybychom prohráli a mohli si říct, že jsme tam lítali, věšeli je na mantinel, stříleli a měli šance, ale bohužel to nevyšlo. To si ale dneska říct nemůžeme," mrzel Nakládal nevýrazný výkon Dynama.

"Velmi těžko jsme se dostávali do jejich pásma. Řekli jsme si, že po nich budeme chodit, že budeme agresivní, ale ani jedno z toho nebylo. V podstatě jsme na ně nevytvořili žádný tlak, takže jsme se ani nedostávali do šancí. To se nám pak hraje velmi těžko, když nás oni naopak pod tlak dostanou," uvedl dvaatřicetiletý rodák z Hradce Králové, který ale spojil kariéru s Pardubicemi.

Zleva brankář Pardubic Pavel Kantor a Radek Pilař z Hradce Králové.

Josef Vostárek, ČTK

Nakládal byl se sedmi střelami nejaktivnějším střelcem, ale k úspěchu to nepomohlo. "Trenéři nás k tomu nabádají, abychom si s tím zbytečně nehráli a neshazovali to někam za bránu. Aby první myšlenka směřovala na bránu, ale je tam víc věcí, které se musí spojit, abychom to dávali hnedka do brány, útočníci tam byli, clonili, doráželi, tečovali," podotkl.

Do Dynama se vrátil bronzový medailista z mistrovství světa z roku 2012 po osmi sezonách strávených v Ufě, Spartaku Moskva, Lvu Praha, TPS Turku, Calgary, Stocktonu, Carolině a Jaroslavli. S Pardubicemi má zlato z roku 2010 i bronz o rok později, ale teď se musí drát s týmem ze dna.

Zleva Valentin Claireaux z Pardubic, Filip Pavlík z Hradce Králové a brankář Hradce Králové Štěpán Lukeš.

Josef Vostárek, ČTK

Pardubice mají za sebou polovinu ze série šesti domácích utkání a ze tří získali jen tři body. V neděli je čeká Třinec, v úterý Liberec a v pátek Litvínov. Nakládal ví, že tým potřebuje zabrat i proti favoritům, jako jsou nejbližší dva sokové.

"Jsou to samozřejmě velmi kvalitní týmy. Na druhou stranu my se asi nemůžeme dívat na tabulku a vybírat, koho bychom mohli porazit a s kým nevyhrajeme. Je teď úplně jedno, s kým hrajeme," řekl. "Nechci se někoho dotknout, ale se Zlínem, který bychom měli porážet každý zápas, jsme prohráli dva zápasy, to samé Olomouc. Musíme jít do každého zápasu, že se soustředíme na sebe a starat se o to, jak chceme hrát," dodal.