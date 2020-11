Třinecká vítězná jízda pokračuje. Nerozhodil ji ani nečekaný plzeňský trumf

„Vůbec jsem nevěděl, že je tak málo do sirény. Dostal jsem puk za obranu a díval jsem se, kdo jede se mnou. Ale nikdo tam nebyl, tak jsem šel do zakončení, vystřelil jsem a najednou se ozvala siréna. Ale to už byl puk v síti, tak jsem si byl docela jistý, že gól platit bude. I když nikdy nevíte," smál se Jašek, který se v Třinci rozehrává před rozjezdem zámořských soutěží.

Třinec devátým vítězstvím v řadě zažívá nejpovedenější rozjezd extraligy v 26leté klubové historii. „Víme o tom a vnímáme to. Od začátku sezony jsme na takové notě, že prostě chceme uspět a jdeme si zatím. Každý kluk chce k výhře přispět, makáme, aby každý zápas dobře dopadl," poukazoval třinecký útočník Martin Růžička.

Třineckou suverénní jízdu nerozhodil ani gól Filipa Suchého už z 24. vteřiny utkání, ani nečekaný strážce plzeňské branky Dominik Pavlát, který dostal přednost před suverénní plzeňskou jedničkou Dominikem Frodlem. „Nasazení toho mladého brankáře nás překvapilo. Dobře se s tím ale popasoval," řekl Jašek na adresu 21letého gólmana, který přišel do Plzně před touto sezonou s Chomutova a na třineckém ledě odbyl premiéru v plzeňském dresu.

Zleva brankář Plzně Dominik Pavlát, Michal Kovařčík z Třince a Jaroslav Kracík z Plzně.

Petr Sznapka, ČTK

Pavlát se blýskl několika skvělými zákroky. Celkem zastavil pětatřicet třineckých ran. Vychytal i excelentního střelce Ocelářů Růžičku, který se ve třetí části objevil nekrytý u levé tyčky. Plzeňský gólman se ale přemístil včas. „Chtěl jsem dostat odražený puk co nejrychleji rukou na zem a vystřelit. Byl ale rychlejší, než jsem čekal. Vědět to, tak to dloubnu pod víko," popisoval Růžička. „Docela nás překvapilo, že nechytal Frodlík. Ale byl výborný, klobouk dolů. Spoustu šancí chytil," připojil se pochvalám třinecký kanonýr.

Ani parádní výkon Pavláta ale nastartovanou třineckou mašinu nezastavil. Zastavila se naopak plzeňská série. V jedenácti dosavadních utkáních dokázali Západočeši bodovat, v tom dvanáctém už nikoliv. „Bylo znát, že se potkaly dva týmy, kterým to lepí. Bylo to i hodně emotivní. Byl to hodně těžký zápas," upozornil Jašek.