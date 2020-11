Z výhry nad favoritem máme velkou radost, naše sebedůvěra by měla stoupat, říká olomoucký útočník Kucsera

Sparta byla velkým favoritem. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity?

Je to velká radost, když porazíte takový silný tým. Bodů jsme v poslední době moc nezískali, takže jsme šťastní zvláště. Čtyři body z posledních dvou duelů jsou perfektní.

Trenér Sparty Miloslav Hořava hovořil o tom, že jste jeho svěřence předčili hlavně bojovností. Bylo to tak i podle vás?

Myslím, že jo. I když v první třetině jsme se s nimi nemohli měřit bruslařsky, nejezdilo nám to, pak se to v tomto směru vyrovnalo a v osobních soubojích jsme byli o něco úspěšnější. Celkově jsme podali dobrý výkon a zaslouženě brali tři body.

Na vaše poměry jste byli hodně efektivní...

Je to tak. Konečně jsme vstřelili více gólů a urvali to.

Na první gól vám nahrával Kusko, který nedávno přišel z Brna, kde jste také působil. Byli jste před utkáním na něčem domluveni?

Ani ne. Já jsem na led naskočil z trestné lavice a jeli jsme dva na jednoho. On si to dal na bekhend, přihrával před bránu, já se jen snažil přeskočit obránce, což se povedlo, zůstal jsem tam sám, plácnul do toho a vylítlo to nahoru. Takže super gól.

V samém závěru jste přidal ještě druhou trefu. Můžete být tedy se sebou spokojen?

Dva góly jsou parádní, cítím se výborně. Zvláště, když v posledních zápasech moje výkony nebyly ideální. Snad, že mi to zvedne sebevědomí a bude to lepší a lepší.

Důležité bylo, že jste dokázali ubránit přesilovky, které Sparta umí...

Byl to jeden z klíčových faktorů, co utkání rozhodly. K ničemu většímu jsme je nepustili. Přihrávali si to jen dokola. Zvládli jsme to skvěle.

Jste už z nejhoršího venku, bude se vám v dalších utkáních lépe dýchat?

Určitě. V hlavách jsme měli, že těch proher bylo dost. Teď by měla naše sebedůvěra stoupat. Věřím, že stabilně budeme předvádět, co dnes dvě třetiny.

Za Spartu poprvé nastoupil Vladimír Sobotka, řešili jste to s trenéry?

Speciálně jsme se na něj nepřipravovali, byť jeho kvality známe. Sparta má více vynikajících borců, nemělo by to smysl. Soustředili jsme se prostě na sebe, bojovali a vyšlo to.

Bude pro vás výhoda, že v neděli hrajete znovu se Spartou?

Je to možné. Trochu jsme si to oťukali. Určitě se ale budeme na tento duel připravovat stejně a jen doufám, že podáme i stejný výkon jako v těch dvou z naší strany povedených třetinách.