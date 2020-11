Jak olomoucká facka pomohla Spartě. Stý gól jako razítko na reparát

Sparta přijela v pátek do Olomouce se sérií osmi zápasů, v nichž bodovala a sedm z nich vyhrála. Jako by snad počítala, že se jí na Hané nemůže přihodit nic špatného.

„Pod dojmem té úspěšné šňůry jsme k tomu možná přistoupili, že se nám nemůže nic stát. Jenže Olomouc nás vyvedla z omylu. Nepřistoupili jsme k tomu dobře a před nedělní odvetou jsme věděli, že si nemůžeme něco podobného znovu dovolit. A bylo vidět, že hlavami jsme mnohem lépe nastavení," srovnával oba duely útočník Pražanů Jan Buchtele.

Jan Buchtele ze Sparty střílí gól. Vlevo Jan Švrček z Olomouce.

Michal Krumphanzl, ČTK

„Sparta se zjevně poučila, protože v neděli byla rychlejší, silnější a prostě ve všech směrech lepší. Nechci její výkon snižovat, protože hrála opravdu výborně, jenže my jsme jí to hodně ulehčili," hněval se trenér Olomouce Zdeněk Moták.

„Spravili jsme si chuť, zahráli jsme opravdu velmi dobře. Základem všeho byla produktivní první třetina. Uklidnili jsme se v ní, pak jsme přidávali další krásné branky. Soupeře jsme do ničeho nepouštěli a po celou dobu zápas kontrolovali. Při všem respektu k Olomouci, která je hodně bojovným týmem, tak dneska nás moc neprověřila," věděl jeden z trenérů Sparty Josef Jandač.

Hotovo opravdu bylo už po první třetině, kterou sparťané vyhráli 3:0. Ve 31. minutě už vedli dokonce 6:0 a vyhnali na střídačku gólmana Jana Lukáše, který dostal mezi třemi tyčemi prostor před Branislavem Konrádem, který Spartu vychytal v pátek.

Brankář Olomouce Jan Lukáš inkasuje branku, vpravo autor gólu Lukáš Rousek ze Sparty.

Michal Krumphanzl, ČTK

„O rotaci brankářů jsme se rozhodli už dopředu, Honzovi Lukášovi zápas bohužel nevyšel. Ostatní chlapci mu ale moc nepomohli, takže jen na Honzu bych prohru nesvaloval," pravil Moták.

„Všechno se odvíjelo od pohybu, který jsme vůbec neměli. Z toho pramenily chyby, protože jsme nestíhali ani v osobních soubojích. Předvedli jsme jeden z nejhorších výkonů v sezoně, ne-li vůbec ten nejhorší," kabonil se útočník Kohoutů Lukáš Kucsera, jenž k páteční výhře přispěl dvěma góly a v neděli byl na ledě u jediné olomoucké trefy.

David Vitouch ze Sparty (dole) a Lukáš Kucsera z Olomouce.

Michal Krumphanzl, ČTK

To v kabině Sparty panovala mnohem lepší nálada. „Po zápase v Olomouci jsme si sedli a řekli si, že takhle to v obraně dál nepůjde. To, co jsme totiž v obraně předvedli, bylo šílené. Něco jsme změnili a zafungovalo to," těšilo obránce Jana Košťálka, jenž v neděli zaznamenal premiérový gól v sezoně. „Čekání bylo dlouhé a konečně to ze mě spadlo," ulevilo se Košťálkovi, jenž byl v minulé sezoně nejproduktivnějším bekem Sparty.

Zatímco on slavil první gól v ročníku, dvaadvacetiletý zadák Martin Jandus dokonce první v extralize. Buchtele se zase dočkal jubilejní sté trefy za Spartu a gólem na 7:1 pak v závěru duelu načal svou druhou stovku branek v pražském klubu.

Brankář Olomouce Jan Lukáš inkasuje branku, vlevo dole autor gólu Martin Jandus ze Sparty.

Michal Krumphanzl, ČTK

„Stovky si moc vážím. Je to krásné číslo a jsem za něj rád," neskrývá radost forvard, jenž do Sparty přišel v roce 2013 a s krátkými přesuny do KHL do Jekatěrinburgu a Slovanu Bratislava v ní působí nepřetržitě.

„Nějaký pátek už za Spartu hraju a těch gólů mohlo být klidně víc. I tak jsem ale šťastný. Musím poděkovat spoluhráčům, bez nich bych na stovku nedosáhl," ví Buchtele, kterého těší, že Sparta po sérii pěti venkovních duelů konečně hrála doma v O2 areně, kde naposledy nastoupila 7. listopadu. „Trávit miliardu hodin v autobuse při cestách na venkovní zápasy nebaví asi nikoho."